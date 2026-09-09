Atikhisar barajında balık ölümleri için saha incelemesi başlatıldı

Atikhisar barajında inceleme sürüyor

Çanakkale merkez sınırları içindeki Atikhisar Baraj Gölünde art arda balık ölümleri bildirilmesi üzerine ilgili kurumlar bölgeye giderek kapsamlı bir saha çalışması başlattı. Olayın ilk bildirimi üzerine, 8 Ağustos saat 09.30 sıralarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri incelemeye başladı.

saha tespitleri:

Ekiplerin yaptığı ön incelemede, ölümlerin tek bir noktada yoğunlaşmadığı; baraj gölünün birden fazla bölgesinde görüldüğü belirlendi. Kayıtlara geçen diğer bulgular arasında, ölümlerin ağırlıklı olarak yaklaşık 1 kilogram ağırlığa ulaşmış balıklarda görüldüğü ve kıyı bölgelerinde sularda köpürme tespit edilmesi yer aldı. Bu tespitler, olayın yerel ve yaygın etkili olabileceğine işaret ediyor.

alınan numuneler ve laboratuvar süreci:

Saha çalışmalarına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ile Jandarma ekipleri de eşlik etti. İncelemeler sırasında alınan ölü balık numuneleri, gerekli analizlerin yapılması üzere Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca baraj gölünün farklı noktalarından su numuneleri alınarak Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Alınan numunelere ilişkin laboratuvar analiz sonuçlarının beklenmekte olduğu, balık ölümlerinin kesin nedeninin analiz sonuçları doğrultusunda değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, analiz sonuçları çıkana kadar alanda ek çalışma ve izleme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için laboratuvar raporları bekleniyor; sonuçlar ulaştığında, halk ve ilgili paydaşlarla paylaşılacak ayrıntılı değerlendirmeler yapılacak.

ÇANAKKALE’DE BULUNAN ATİKHİSAR BARAJ GÖLÜ’NDE GERÇEKLEŞEN BALIK ÖLÜMLERİ NEDENİYLE EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI.