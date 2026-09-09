Dicle Nehri'nde beklenmedik misafir: nesli tehlike altındaki su samuru

Dicle Nehri'nde nadir bir karşılaşma:

Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir su samuru görüldü. Vatandaşların fark etmesiyle uzun süre kıyıda bekleyen hayvan, yanına yaklaşanları görünce hızla suya atladı. O anlar, bölgedeki yaban hayatının hassasiyetini tekrar ortaya koydu.

gözlemler ve görüntüler:

Olayı fark edenler tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, su samurunun nehir kenarında dinlenirken çevresine dikkatli baktığı ve insan hareketleri artınca suya yöneldiği görülüyor. Kaydedilen görüntüler, bölge sakinleri arasında şaşkınlık ve ilgi uyandırdı.

bölgedeki yaban hayatına dair ipuçları:

Görüntüler, Dicle Nehri kıyısındaki tür çeşitliliğine dair doğrudan bir örnek oluşturuyor. Bu tür gözlemler, nehir ekosisteminin korunmasının ve bölgedeki canlıların yaşam alanlarının izlenmesinin önemini bir kez daha vurguluyor.

DİYARBAKIR’DA DİCLE NEHRİ KIYISINDA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA BULUNAN SU SAMURU CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.