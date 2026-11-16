Diyabet farkındalığı için poliklinikte kan şekeri taraması yapıldı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında hastane poliklinik girişine kurulan stantta kan şekeri taraması gerçekleştirdi. Vatandaşların parmak ucundan yapılan ölçümlerle risk taşıyan bireyler tespit edildi ve anında bilgilendirme sunuldu.

tarama uygulaması ve yönlendirme:

Standta görevli sağlık personeli, gelen vatandaşların parmak ucundan kan şekeri ölçümünü yaptı. Tarama sonucunda risk grubunda olduğu belirlenen kişilere sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam önerileri verildi; gerekli durumlarda düzenli takip ve doktor başvurusu hatırlatıldı.

uzman görüşü ve verilerin önemi:

Prof. Dr. Kader Uğur etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede, "Günümüzde dünya genelinde yaklaşık 589 milyon kişinin diyabetle yaşıyor. Bu sayının 2050 yılında 853 milyona ulaşması öngörülüyor. Her 9 kişiden birinin diyabet hastası. Bu rakamlar Türkiye’de ise yaklaşık 12 milyon kişinin diyabetle yaşadığının tahmin edildiğini, dünya genelinde yaklaşık 252 milyon kişinin henüz diyabet tanısı almadığını, rakamların hastalığın ne denli büyük bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Diyabete erken müdahale hayat kurtarır. Diyabetle mücadelede risk grubunda bulunan kişilerin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması, fiziksel hareketliliğin artırılması ve fazla kiloların verilmesinin diyabete bağlı organ hasarlarının önlenmesinde önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE, DİYABET FARKINDALIĞINA ÖNEM ÇEKMEK İÇİN KAN ŞEKERİ TARAMASI YAPILDI