Dolar 50,3870 +0,08%
Euro 55,5402 +0,08%
Bist 11.877,25 +0,29%
Altın Gram 6.279,85 -0,25%
EUR/USD 1,1018 -0,09%
Brent Petrol 94,62 -1,27%
--°

Diyabet farkındalığı için poliklinikte kan şekeri taraması yapıldı

Fırat Üniversitesi Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde poliklinikte parmak ucundan kan şekeri taraması yaparak risklilere bilgilendirme verdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Diyabet farkındalığı için poliklinikte kan şekeri taraması yapıldı

Diyabet farkındalığı için poliklinikte kan şekeri taraması yapıldı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında hastane poliklinik girişine kurulan stantta kan şekeri taraması gerçekleştirdi. Vatandaşların parmak ucundan yapılan ölçümlerle risk taşıyan bireyler tespit edildi ve anında bilgilendirme sunuldu.

tarama uygulaması ve yönlendirme:

Standta görevli sağlık personeli, gelen vatandaşların parmak ucundan kan şekeri ölçümünü yaptı. Tarama sonucunda risk grubunda olduğu belirlenen kişilere sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam önerileri verildi; gerekli durumlarda düzenli takip ve doktor başvurusu hatırlatıldı.

uzman görüşü ve verilerin önemi:

Prof. Dr. Kader Uğur etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede, "Günümüzde dünya genelinde yaklaşık 589 milyon kişinin diyabetle yaşıyor. Bu sayının 2050 yılında 853 milyona ulaşması öngörülüyor. Her 9 kişiden birinin diyabet hastası. Bu rakamlar Türkiye’de ise yaklaşık 12 milyon kişinin diyabetle yaşadığının tahmin edildiğini, dünya genelinde yaklaşık 252 milyon kişinin henüz diyabet tanısı almadığını, rakamların hastalığın ne denli büyük bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Diyabete erken müdahale hayat kurtarır. Diyabetle mücadelede risk grubunda bulunan kişilerin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması, fiziksel hareketliliğin artırılması ve fazla kiloların verilmesinin diyabete bağlı organ hasarlarının önlenmesinde önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE, DİYABET FARKINDALIĞINA ÖNEM ÇEKMEK İÇİN KAN ŞEKERİ...

ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE, DİYABET FARKINDALIĞINA ÖNEM ÇEKMEK İÇİN KAN ŞEKERİ TARAMASI YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

zeiss vision center Türkiye’de ilk mağazasını istanbul’da açtı
images

Kayıtlar başladı: Kayseri'de 14 branşlı kış spor okulları 18 tesiste
images

Gazze'de eğitim mirasına yönelen ağır darbe
images

Tatar'ın Ordu ziyareti: valilikten büyükşehir belediyesine yoğun temas

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da her gebeye dijital ebeyle kesintisiz takip

Düzce'de güvenlik ve asayiş koordinasyonu masaya yatırıldı

Endülüs'ten Hitit sofrasına: Paco Morales Çorum mutfağını yerinde inceledi

Balkanlar'da meclis töreninde sessizlik tartışması: marş çalarken iki lider oturdu

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı