Dolar 49,0273 +0,02%
Euro 55,5183 -0,05%
Bist 12.093,13 +1,22%
Altın Gram 6.603,28 +0,06%
EUR/USD 1,1301 -0,29%
Brent Petrol 100,59 +2,61%
--°

Diyabet takibinde standartlaşma hedefi: Söke'de protokol eğitimi

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde verilen Diyabet Klinik Protokolü Eğitimi, tanı, tedavi ve takipte güncel uygulamaları güçlendirmeyi amaçladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Diyabet takibinde standartlaşma hedefi: Söke'de protokol eğitimi

Diyabet takibinde standartlaşma hedefi: Söke'de protokol eğitimi

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi sağlık hizmetlerinde kalite ve standardizasyonu artırma amacıyla Diyabet Klinik Protokolü Eğitimi düzenledi. Eğitim, sağlık personelinin diyabetli hastaların tanı, tedavi ve takip süreçlerinde protokolü etkin şekilde uygulayabilmesi için planlandı.

Eğitimin içeriği:

Programa katılan personele, protokolün temel ilkeleri ve güncel yaklaşımlar çerçevesinde tanı kriterleri, tedavi seçeneklerinin yönlendirilmesi ve izlem süreçleri anlatıldı. Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra hasta güvenliği, bakım kalitesinin korunması ve ekip içi koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Hedefler ve beklentiler:

Uzm. Dr. Merve Kılınç tarafından verilen eğitimle amaçlanan, diyabet hastalarına sunulan hizmetlerin daha etkin, güvenli ve nitelikli yürütülmesini sağlamak oldu. Kurumsal standartların güçlendirilmesiyle hasta takibinde süreklilik ve uyumun artırılması hedefleniyor.

Hastane yetkilileri, benzeri eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesinin hasta sonuçlarını olumlu yönde etkileyeceğini ve sağlık hizmetlerinin bütüncül kalitesini yükselteceğini belirtti.

SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE STANDARDİZASYONUN...

SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE STANDARDİZASYONUN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA DİYABET KLİNİK PROTOKOLÜ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emirdağ'da tohumluk ayçiçeği ön eleme süreci sahada izlendi
images

Sivas kalesinin havasını şişeye dolduran zanaatkarın Sivas hatırası kolonyası
images

Kocaeli, küçük balıkçılara 19,7 milyonluk destekle sezona güç verdi
images

Bolvadin'de veda ziyareti: kaymakam ve komisyon başkanından emniyet müdürüne baş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Global Engineer Girls Türkiye yeni dönem için başvuruları açtı

Emirdağ'da tohumluk ayçiçeği ön eleme süreci sahada izlendi

Eğitim inşaatında çatıda 24 saatlik eylem: işçiler ücretlerini alamadıklarını söylüyor

Karayazı'nın yüksekleri beyaza büründü: Çakmak Dağı'nda ilk kar

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı