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Diyabetli çocuklar 100 fidanla geleceğe nefes verdi

Kahramanmaraş'ta Dünya Diyabet Günü etkinliğinde diyabetli çocuklar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ile 100 fidan dikti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Diyabetli çocuklar 100 fidanla geleceğe nefes verdi

Etkinlikte 100 fidan toprakla buluştu:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte diyabet hastalığına dikkat çekilirken, çocuklara moral sağlanması hedeflendi. Dünya Diyabet Günü vesilesiyle gerçekleştirilen programda diyabetli çocuklar, aileleri ve sağlık ekipleri bir araya geldi.

alan ve katılımcılar:

Program, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Engelli Orman Dikim Alanı'nda yapıldı. Etkinliğe diyabetli çocuklar, aileleri, sağlık çalışanları ve kurum temsilcileri katıldı. Çocuklar diktikleri fidanlara ilk can suyunu vererek doğaya katkı sundu.

mesajlar ve etkiler:

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Cebrail Öztürk, anlamlı bir günde bir araya gelindiğini belirterek dikilen her fidanın geleceğe nefes olacağını vurguladı. Hastane hemşiresi Zeynep Kalender ise sürecin çocuklar ve aileler için oldukça motive edici olduğunu kaydetti. Katılımcılar, fidan dikmenin getirdiği mutluluğu ve dayanışma duygusunu ön plana çıkardı; etkinlik hem farkındalık hem de toplumsal destek yönüyle değerlendirildi.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ İŞ...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ İŞ BİRLİĞİNDE 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, DİYABETLİ ÇOCUKLAR 100 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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