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Diyadin'de kasten öldürme hükümlüsü başkasının kimliğiyle yakalandı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde denetimlerde, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.P. (54), başkasının kimliğiyle yakalandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Diyadin'de kasten öldürme hükümlüsü başkasının kimliğiyle yakalandı

Diyadin'de kasten öldürme hükümlüsü başkasının kimliğiyle yakalandı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yapılan rutin denetimler sırasında, polis ekipleri tarafından aranan bir şahısın yakalandığı bildirildi. Olayda, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan kişinin başkasına ait kimlik ibraz ettiği tespit edildi.

yakalanma ve adli işlem:

Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen kontrollerde, M.A.P. (54) isimli şahsın kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Denetim sırasında şahsın başkasına ait kimlik ibraz ettiği kaydedildi. Ekipler tarafından yakalanan M.A.P. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

kaymakamlıktan yapılan açıklama:

Diyadin Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin ilçede huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Yakalanan şahısla ilgili işlemler emniyet birimlerince yürütülürken, yetkililer denetim faaliyetlerinin bölge güvenliğini sağlama amaçlı olarak sistematik şekilde sürdürüleceğini belirtti.

DİYADİN’DE 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

DİYADİN’DE 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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