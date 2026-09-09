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Kahta Devlet Hastanesi varis tedavisinde çevre ilçelerin tercih ettiği merkez oldu

Kahta Devlet Hastanesi, radyofrekans ablasyonla varis tedavisinde çevre ilçelerden gelen hastaları ağırlıyor; işlem ultrason eşliğinde aynı gün taburcu ediliyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kahta Devlet Hastanesi varis tedavisinde çevre ilçelerin tercih ettiği merkez oldu

hizmet çeşitliliği ve hasta talebindeki artış:

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve modern tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla bölge sakinlerinin tercihi haline geliyor. Özellikle kronik venöz yetmezlik ve varis tanısı alan hastalar, tedavi için hastaneye başvuruyor; bu ilgi çevre ilçelerden de yoğun şekilde devam ediyor.

Hastane yetkilileri, uygulanan yeni yöntemlerin yalnızca Kahta’ya değil, Adıyaman’ın tamamına hizmet sunduğunu belirtiyor ve bölge halkının tedaviye erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurguluyor.

radyofrekans ablasyon uygulaması:

Varis tedavisinde minimal invaziv yöntemlerden biri olan radyofrekans kateter ile ablasyon işlemi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Erdinç tarafından ultrason eşliğinde başarıyla uygulanıyor. Bu yöntemde, varise yol açan toplardamara kateter aracılığıyla kontrollü ısı enerjisi verilerek damar kapatılıyor ve sorunlu damarın vücut tarafından geri emilmesi hedefleniyor.

İşlem genellikle lokal anestezi altında gerçekleştiriliyor ve hastalar aynı gün içerisinde sağlıklı ve konforlu bir şekilde taburcu edilebiliyor; bu da tedavi yükünü azaltıp hastaların il dışına gitme ihtiyacını düşürüyor.

başhekimden değerlendirme ve ekip teşekkürleri:

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, hastanenin modern tıbbi uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiğini ve radyofrekans yönteminin uygulanmasının bu çabanın önemli bir parçası olduğunu belirtti. Dr. Akel, Adıyaman merkez ve ilçelerinden hastaların bu tedavi için hastaneye gelmesinin sunulan sağlık hizmetlerinin bölgedeki karşılığını gösterdiğini ifade etti.

Başhekim Akel, tedaviyi başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Hüseyin Erdinç ve sağlık ekibine teşekkür ederek, hastalara yönelik nitelikli sağlık hizmetlerinin artırılması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

ÇEVRE İLÇELERDEN HASTALAR VARİS TEDAVİSİ İÇİN KAHTA’YI TERCİH EDİYOR

ÇEVRE İLÇELERDEN HASTALAR VARİS TEDAVİSİ İÇİN KAHTA’YI TERCİH EDİYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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