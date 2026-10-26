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Zonguldak’ta valinin başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirildi

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Zonguldak’ta yapılan toplantıda asayiş ve güvenlik durumu ile kamu düzenini koruma tedbirleri ele alındı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak’ta valinin başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirildi

Toplantının kapsamı:

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"na İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve TCSG-86 Bot Komutanı Yüzbaşı Caner Erken katıldı. Toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik tablosu ayrıntılı şekilde ele alındı.

Değerlendirme ve öncelikler:

Toplantıda, kentte kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve mevcut uygulamaların etkinliği tartışıldı. Katılımcılar; koordinasyon, hızlı müdahale, denetim ve halkın güven duygusunun güçlendirilmesi gibi önceliklerin üzerinde durdu.

Hedef: huzur ve güvenin sürdürülmesi:

Görüş alışverişinde bulunulan tedbirler çerçevesinde, il genelinde huzur ve güvenin devamının sağlanması amacıyla gerekli adımların planlanması kararlaştırıldı. Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin pekiştirilmesi ve sahadaki uygulamaların uyumunun sağlanmasına vurgu yapılarak sona erdi.

ZONGULDAK’TA ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ZONGULDAK’TA ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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