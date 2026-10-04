Diyarbakır Bağlar'da kontrolü kaybeden hafif ticari araç refüje çıktı: 1 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç refüje çıkarak durdu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı.

Müdahale ve yaralının durumu:

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olay yerinde yapılan çalışmaların ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, sürücünün hakimiyeti kaybetme nedenine ilişkin görgü ve delil tespitine yönelik çalışma yürütüyor.

Bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülerin hız, yol ve araç koşullarına dikkat etmesi gerektiği uzmanlar tarafından sıkça hatırlatılıyor.

BAĞLAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ HAFİF TİCARİ ARAÇ REFÜJE ÇIKTI