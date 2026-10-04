Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Diyarbakır Bağlar'da kontrolü kaybeden hafif ticari araç refüje çıktı: 1 yaralı

Bağlar'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıktı; kazada 1 kişi hafif yaralandı, 112 ve jandarma müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır Bağlar'da kontrolü kaybeden hafif ticari araç refüje çıktı: 1 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç refüje çıkarak durdu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı.

Müdahale ve yaralının durumu:

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olay yerinde yapılan çalışmaların ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, sürücünün hakimiyeti kaybetme nedenine ilişkin görgü ve delil tespitine yönelik çalışma yürütüyor.

Bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülerin hız, yol ve araç koşullarına dikkat etmesi gerektiği uzmanlar tarafından sıkça hatırlatılıyor.

BAĞLAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ HAFİF TİCARİ ARAÇ REFÜJE...

BAĞLAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ HAFİF TİCARİ ARAÇ REFÜJE ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güvercin tartışmasında 47 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
images

Hakkari'de arı kovanlarına saklanan 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
images

Amasya'da sınav için park edilen otomobil polislerin müdahalesiyle küle dönmekte...
images

Dere Aydınlar köyünde kabardı, sürüye zarar verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Polisin seferberliğiyle Elazığ’da KPSS'ye yetişen adaylar

Güvercin tartışmasında 47 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Sason'da balın ustaları tat, koku ve aroma için yarıştı

Hakkari'de arı kovanlarına saklanan 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip