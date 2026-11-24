çalışmanın kapsamı:

Kuşadası Belediyesi, sağanak yağışlarda meydana gelmesi muhtemel su taşkınlarını engellemek amacıyla kent genelindeki altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Soğucak Mahallesi'nde saha çalışması gerçekleştirdi ve Eren Bülbül Sokak üzerinde yağmur suyu tahliye mazgalı imalatı yaptı.

Gerçekleştirilen uygulama, sokağa yeni yağmur suyu ızgarası döşenmesini ve bağlantı hatlarının güçlendirilmesini kapsıyor. Ekipler, bu tür hafif ve orta şiddetli sağanaklarda yüzeysel su birikmelerinin önüne geçecek altyapı düzenlemelerini önceliklendiriyor.

uygulamanın hedefleri:

Belediye yetkilileri, projenin amacını vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kentin altyapısını kuvvetlendirmek olarak özetliyor. Yapılan açıklamada, bu tür nokta müdahalelerle kent genelinde su tahliye kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Çalışmalar, "Güçlü altyapı, güçlü Kuşadası" anlayışıyla sürdürülüyor.

Saha uygulaması sırasında ekiplerin kısa sürede tamamladığı mazgal imalatı ve ızgara döşeme çalışması, mahalle sakinlerinin olası taşkın risklerine karşı daha hazırlıklı olmasını sağlayacak nitelikte. Yerel yönetimin bu adımı, benzer risklerin görüldüğü diğer sokaklarda da benzer müdahalelerin yapılacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

mahalle sakinlerinin geri bildirimi:

Soğucak Mahallesi halkı, yürütülen çalışmadan memnuniyet duyduklarını ve belediyeye teşekkür ettiklerini ifade etti. Yetkililer, kısa vadede bölgede rahatlatıcı etkiler beklediklerini, uzun vadede ise altyapı ağının bütüncül olarak güçlendirilmesi için benzer çalışmaların süreceğini vurguladı.

KUŞADASI BELEDİYESİ, SAĞANAK YAĞIŞLARDA YAŞANABİLECEK SU TAŞKINLARININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA SOĞUCAK MAHALLESİ EREN BÜLBÜL SOKAK’TA YAĞMUR SUYU TAHLİYE MAZGALI İMAL ETTİ.