Diyarbakır ve Ermenistan arasında ticari işbirliği ve diyalog öne çıktı

Ermenistan heyeti DTSO'yu ziyaret etti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimi ile Ermenistanlı iş insanları ve proje temsilcilerinden oluşan heyet arasında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesi vurgulandı. Ziyarette, karşılıklı ilişkilerin gelişmesine dönük somut adımlar için işbirliği mesajları öne çıktı.

heyetin bileşimi ve ziyaretin amacı:

Heyette; Ashot Soghomonyan (Ermenistan Üreticiler ve İş İnsanları Birliği), Avrasya Ortaklık Vakfı Başkan Yardımcısı Vazgen Karapetyan ve Avrupa Birliği Özel Temsilcilik Ofisi'nden Sylvia Maria Zehe yer aldı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında Diyarbakır'a gelen ekipte iki ülkeden 14 gazeteci de bulundu. Ziyaretin ana hedefi, kentteki yatırım imkanlarını yerinde görmek ve iş dünyaları arasında doğrudan temas sağlamak olarak açıklandı.

diyarbakır'ın teklifleri ve DTSO'nun yaklaşımı:

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı olumlu bulduklarını belirterek toplumlar arası ekonomik ilişkilerin korunmasının önemine dikkat çekti. Kaya, 'Bu topraklar tarih boyunca farklı dinlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış, 33 medeniyetin izlerini taşıyan topraklardır. Bizim genel yaklaşımımız, dönem dönem ülkeler arasında siyasi sorunlar yaşansa bile toplumlar arasındaki ilişkilerin, özellikle de ekonomik ilişkilerin bozulmaması yönündedir. Bu anlamda Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı çok önemli ve olumlu buluyoruz. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu sürece her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Biz, DTSO ve sivil toplum kuruluşları olarak Ermenistan’daki kardeşlerimizle bağlarımızı hiçbir zaman kesmedik. Bu nedenle odamızı ziyaret eden ilk heyet olmanız bizim açımızdan ayrıca önemli. Diyarbakır ile Ermenistan arasında dostluğun ve ticaretin gelişmesi için her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu geçmişte olduğu gibi bugün de ifade ediyoruz.'

Kaya ayrıca, karşılıklı ziyaretlerin ilişkileri derinleştireceğini vurgulayarak, 'Yakın bir zamanda biz de DTSO olarak turizm ve ticaret odaklı bir gezi planlıyoruz. Bu tür karşılıklı gidiş gelişler, hangi sektörden ya da hangi kimlikten olursa olsun hem ilişkilerin gelişmesini sağlayacak hem de karşılıklı ekonomik ilişkilerin kurulmasına zemin hazırlayacaktır. İnsanların birbirini tanıması, iş dünyalarının bir araya gelmesi ve ortak fırsatları değerlendirmesi çok önemli. Diyarbakır ile Ermenistan arasında turizmden ticarete kadar farklı alanlarda işbirliğinin gelişmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.' ifadelerini kullandı.

Görüşmede DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş ile Başkan Yardımcısı Erdal Avşar da hazır bulundu; Diyarbakır'ın yatırım imkanları, turizm potansiyeli ve yerel iş dünyasının öncelikleri detaylı şekilde aktarıldı. Taraflar karşılıklı temasların artması halinde ticari bağlantıların ve kültürel alışverişin hızlanacağı konusunda mutabık kaldı.

Avrasya Ortaklık Vakfı Başkan Yardımcısı Vazgen Karapetyan ise DTSO'nun yeni yönetimini tebrik ederek İstanbul ve İzmir ziyaretlerinin ardından Diyarbakır'a geldiklerini, kentteki yatırım fırsatlarını yerinde görmek ve iş dünyasıyla doğrudan ilişki kurmak istediklerini kaydetti. Karapetyan, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen projenin amaçları arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin bulunduğunu vurguladı.

Görüşme, taraflar arasında bilgi alışverişi ve geleceğe dönük ortak program önerilerinin tartışılmasının ardından karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi. DTSO, Ermenistan ile turizm ve ticaret eksenli karşılıklı ziyaretlerin planlanması konusunda çalışmalara başlayacağını duyurdu.

ERMENİ HEYETİ, DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASINI (DTSO) ZİYARET ETTİ