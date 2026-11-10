Gaziantep'te sessiz saygı: 10 kasımda Atatürk anıldı

Gaziantep'te anma töreni:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Gaziantep'te düzenlenen törenlerle anıldı. Törenler, Gaziantep Valiliği önündeki tören alanında başladı ve kent protokolü ile öğrencilerin katılımıyla sürdü.

Tören programı:

Program kapsamında önce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte katılımcılar saygı duruşunda bulundu; ardından İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki resmi anmanın ardından anma programı Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam etti. Burada Atatürk'ün hayatını konu alan sunumlar ve şiir dinletileri gerçekleştirildi.

Katılımcılar:

Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, kent protokolü, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Etkinlikler, anma programlarının geleneksel biçimde tamamlanmasıyla sona erdi.

GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER, GAZİANTEP 5. ZIRHLI TUGAY VE GARNİZON KOMUTANI TUĞGENERAL ERDİN KAYA, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ HALİL UĞUR