Dolar 50,2319 +0,03%
Euro 56,4163 +0,18%
Bist 11.753,08 +0,35%
Altın Gram 6.625,66 -0,29%
EUR/USD 1,1236 +0,16%
Brent Petrol 90,46 -2,28%
--°

Bozdoğan’da yağmurun altında iki dakika Atatürk’e vefa

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 10 Kasım’da yağmura rağmen Hükümet Konağı’nda toplanan protokol ve vatandaşlar, saat 09.05’te Atatürk’ü saygıyla andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bozdoğan’da yağmurun altında iki dakika Atatürk’e vefa

Bozdoğan’da anma töreni yağmur altında gerçekleşti:

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde düzenlenen anma töreni yağmura rağmen gerçekleştirildi. Tören, saat 08.50de Bozdoğan Hükümet Konağı bahçesinde başladı ve ilçedeki protokol ile vatandaşlar soğuk ve yağmurlu havaya rağmen etkinlik alanında bir araya geldi.

Protokol çelenk sundu ve iki dakikalık saygı duruşu yapıldı:

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ile Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, tören kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törene ayrıca Cumhuriyet Savcısı Muhammet Küçük, siyasi parti ilçe başkanları, kurum ve daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05te yükselen siren sesleriyle birlikte alandakiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu; ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrakları yarıya indirildi.

Program belediye salonunda devam edecek:

Hükümet Konağı bahçesindeki resmi anmanın tamamlanmasının ardından 10 Kasım etkinlikleri Bozdoğan Belediye Düğün Salonu’nda sürdürülecek. ’Bir Milletin Hafızası’ temasıyla düzenlenen programda oratoryo, öğrenci şiirleri, koro ve video gösterimleri yer alacak. Etkinlikler boyunca Bozdoğanlılar, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88’inci yılında tekrar saygı, minnet ve özlemle yad edecek.

Yağmur altında gerçekleşen törende duygu dolu anların yaşandığı, katılımcıların anma törenine gösterdikleri ilgiyle Atatürk’ün hatırasına sahip çıktığı bildirildi.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL...

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE YAĞMURA RAĞMEN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. SAAT 09.05’TE SİRENLERİN ÇALMASIYLA İLÇEDE HAYAT DURURKEN, VATANDAŞLAR ATATÜRK’Ü SAYGI, MİNNET VE ÖZLEMLE ANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

almanya'dan yöneticilere 'romantik casusluk' uyarısı
images

Afyonkarahisar'da 10 kasım: Atatürk saygı, minnet ve rahmetle anıldı
images

Başkan Özdemir: cumhuriyeti eser ve üretimle yarınlara taşıyoruz
images

Muğla’da minnet ve bilim vurgusuyla Atatürk anıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'de saygı ve anma: 10 kasımda Atatürk anıldı

Gökyüzünde evet: iki uçakla planlanan Bursa sürprizi

Uşak'ta törenle Atatürk anıldı: protokol ve öğrenciler 2 dakikalık saygı duruşunda

Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı, M.K. yaralandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor