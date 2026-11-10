Bozdoğan’da yağmurun altında iki dakika Atatürk’e vefa

Bozdoğan’da anma töreni yağmur altında gerçekleşti:

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde düzenlenen anma töreni yağmura rağmen gerçekleştirildi. Tören, saat 08.50de Bozdoğan Hükümet Konağı bahçesinde başladı ve ilçedeki protokol ile vatandaşlar soğuk ve yağmurlu havaya rağmen etkinlik alanında bir araya geldi.

Protokol çelenk sundu ve iki dakikalık saygı duruşu yapıldı:

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ile Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, tören kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törene ayrıca Cumhuriyet Savcısı Muhammet Küçük, siyasi parti ilçe başkanları, kurum ve daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05te yükselen siren sesleriyle birlikte alandakiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu; ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrakları yarıya indirildi.

Program belediye salonunda devam edecek:

Hükümet Konağı bahçesindeki resmi anmanın tamamlanmasının ardından 10 Kasım etkinlikleri Bozdoğan Belediye Düğün Salonu’nda sürdürülecek. ’Bir Milletin Hafızası’ temasıyla düzenlenen programda oratoryo, öğrenci şiirleri, koro ve video gösterimleri yer alacak. Etkinlikler boyunca Bozdoğanlılar, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88’inci yılında tekrar saygı, minnet ve özlemle yad edecek.

Yağmur altında gerçekleşen törende duygu dolu anların yaşandığı, katılımcıların anma törenine gösterdikleri ilgiyle Atatürk’ün hatırasına sahip çıktığı bildirildi.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE YAĞMURA RAĞMEN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. SAAT 09.05’TE SİRENLERİN ÇALMASIYLA İLÇEDE HAYAT DURURKEN, VATANDAŞLAR ATATÜRK’Ü SAYGI, MİNNET VE ÖZLEMLE ANDI.