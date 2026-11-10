Erzurum'da kış erken bastırdı: şadırvanlar ve duraklar buzla kaplandı

Erzurum'da soğuk ve yağışlı hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sabahın erken saatlerinde şehri esir alan dondurucu soğuklar nedeniyle sokaklar ve kaldırımlar tamamen dondu, günlük yaşam zorlaştı.

Palandöken'de gece sıcaklığın -14 dereceye gerilediği, kent merkezinde termometrelerin -7'yi gösterdiği bildirildi. Özellikle cami avlularındaki tarihi şadırvanlar ile otobüs duraklarının camlarında kalın buz tabakaları oluştu.

Kentin görünümü:

Soğuk hava, şehir siluetini beyaza bürüdü; kaldırımlar ve araç durakları buzla kaplanırken, vatandaşlar kayma riskine karşı tedbirli davranıyor. Yerel halk soğukların bu sene erken başladığını vurguluyor. Ahmet Uğurlu (65) "Yerler hep buzla kaplı ama ben hiç kayıp düşmedim. Bu memlekette büyüdük biz karda, buzda gezmesini iyi biliriz. Şu anda hava tertemiz eskiden kömür ve doğalgaz çok yanardı, nefes alınmazdı" dedi.

Meteoroloji uyarıları ve tarımsal risk:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Erzurum ve çevre illerde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması öngörülüyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde şiddetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı; yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, buzlanma ve don olayına bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve özellikle gece saatlerinden itibaren beklenen hafif-orta şiddette zirai don nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşanların tedbir almasını hatırlattı.

Yetkililer, vatandaşları kaygan zeminlerde dikkatli olmaya, ulaşımda ve açıkta bırakılan ürünlerde önlem almaya çağırıyor.

TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALAN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ERZURUM’A YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR. PALANDÖKEN’DE GECE-14 DERECE OLURKEN, KENT MERKEZİNDE TERMOMETRELER-7’Yİ GÖSTERDİ.