Diyarbakır'da 16. Amed Cup'ta 354 sporcu kortlarda

Turnuva sürüyor: katılım ve amaç

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 16. Amed Cup Tenis Turnuvası, kentteki tenis sezonuna yoğun bir katılımla devam ediyor. Turnuvaya toplam 354 sporcu kayıt yaptırdı ve maçlar dört farklı tesiste eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Etkinliğin temel hedefi, gençleri ve yetişkinleri tenis sporuna yönlendirmek, kentte gelişen tenis kültürünü yaygınlaştırmak ve tenis tutkunlarını bir araya getirmek olarak açıklandı. Organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da tenisseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Kategoriler ve katılım:

Turnuva, genç erkekler, genç kadınlar, yetişkin kadınlar ve yetişkin erkekler olmak üzere dört kategoride düzenleniyor. Kadın kategorilerindeki ilgi dikkat çekici; genç kadınlar kategorisinde 20, yetişkin kadınlar kategorisinde ise 108 sporcu mücadele ediyor. Tüm kategorilerde dereceye girenlere ödüller verilecek.

Kortlar, takvim ve finale hazırlık:

Müsabakalar hakemler gözetiminde; 75 Mahabad Kapalı Tenis Kortları, 500 Evler Spor Kompleksi, Bağlar Belediyesi Ersin Tatar Parkı Tenis Kortları ve Parkorman Tenis Kortunda eş zamanlı olarak oynanıyor. Karşılaşmaların ardından kategori finalistleri belirlenecek ve şampiyonlar 13 Ekim tarihinde yapılacak final müsabakalarıyla netleşecek.

Organizasyon yetkilileri, Amed Cup sayesinde kentte hem altyapı açısından hem de sporcu sayısı bakımından artan bir dinamizm gözlemlediklerini belirtiyor. Turnuva, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımla tenis bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İzleyiciler ve aileler kortlarda yoğun ilgi gösterirken, turnuva yerel tenis ekosisteminin güçlenmesi adına önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Maçların ilerleyen günlerinde, finalistlerin isimleri ve ödül törenine ilişkin detaylar ilan edilecek.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DÜZENLEDİĞİ 16. AMED CUP TENİS TURNUVASI, 354 SPORCUYU KORTLARDA BULUŞTURDU.