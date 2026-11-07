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Bilecik'te yaz yağmurları mantar sezonunu bereketlendirdi: kanlıca tabak büyüklüğüne ulaştı

Bilecik yaylalarında yaz yağmurlarının etkisiyle kanlıca mantarı bolluğu yaşanıyor; vatandaşlar kilolarca ve çuval çuval topluyor, toplayıcılar uyarıyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te yaz yağmurları mantar sezonunu bereketlendirdi: kanlıca tabak büyüklüğüne ulaştı

bilecik yaylalarında kanlıca yoğunluğu:

Mantar sezonunun başlamasıyla birlikte Bilecik'in yaylalarında kanlıca mantarı yoğunluğu öne çıktı. Bölgeye giden vatandaşlar, tabak büyüklüğünde gövdeler gördüklerini ve topladıkları mantarları çuval çuval taşıdıklarını bildiriyor. Yağışlı geçen dönemin mantar verimini artırdığı yerel kaynaklarca ifade edildi.

yağmurun etkisi ve toplayıcıların gözlemleri:

Mantar toplayan Sercan Doğan, özellikle yaz yağmurlarının fazla yağması sebebiyle mantar bolluğunun olduğunu belirtti ve kanlıca mantarını faydalarından dolayı topladıklarını söyledi. Bölgeden getirilen mantarların ağırlıkla kiloları bulduğu gözlemlendi.

toplayıcıların uyarısı:

Kerim Çelikbilek ise, "Mantar besin değeri olarak çok besleyicidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, işin ehli tarafından toplanmasıdır. Eğer mantarları bilmiyor iseniz zehirlenme ihtimaliniz olabilir" diyerek bilinçsiz toplamanın riskine dikkat çekti.

MANTAR SEZONUNUN BAŞLAMASI İLE BİRLİKTE BİLECİK&#039;İN YAYLALARINDA ADETA TABAK BÜYÜKLÜĞÜNDE OLAN...

MANTAR SEZONUNUN BAŞLAMASI İLE BİRLİKTE BİLECİK'İN YAYLALARINDA ADETA TABAK BÜYÜKLÜĞÜNDE OLAN KANLICA MANTARI YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR. BÖLGEYE GİDEN VATANDAŞLAR ÇUVAL ÇUVAL MANTAR TOPLUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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