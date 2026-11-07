Lösemi tedavisi gören Hamza için evinde müzikli doğum günü kutlaması

Elazığ'da anlamlı doğum günü ziyareti

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'İyilik Var' projesi ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza Demirelli'yi evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Ziyarette İl Müdürü Serdar Demirci de yer aldı ve çocuğun yeni yaşı tebrik edildi.

Müzik, pasta ve sürpriz anlar:

Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmen ve öğrencileri, ailenin evinin kapısında ve ev içinde müzik dinletisi gerçekleştirdi. Ziyarette Hamza için doğum günü pastası kesildi; kutlama sırasında hem aile hem misafirler duygulu anlar yaşadı.

Aile ve okulun duyguları:

Baba Gıyasettin Demirelli, oğlunun yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gördüğünü hatırlatarak proje ekibine ve katılanlara teşekkür etti. Baba Demirelli'nin sözleri şu şekilde: 'Oğlum Hamza yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi görüyor. Bugün 7 yaşına girdi, doğum gününü tebrik ediyorum. İyi ki doğdu, iyi ki hayatımızda var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, ’İyilik Var’ projesinde emeği geçenlere, hocalarımıza, Güzel Sanatlar Lisesi müdürümüze ve gelen öğrencilere bu güzel katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu'

Küçük Hamza da duygularını kısa ve samimi bir ifadeyle paylaştı: 'Çok güzeldi, çok eğlendim'.

Projede yer almaktan gurur duyduklarını söyleyen Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencisi Enes Salim Avcu, organizasyona destek veren öğretmenlere ve projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Avcu şu ifadeleri kullandı: 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ’İyilik Var’ projesi kapsamında, bugün burada Hamza kardeşimizin doğum gününü kutlamak için toplandık. Ben ve arkadaşlarım adına konuşacak olursam; bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz, projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bizlerin bugün burada bulunmasına vesile olan ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ederiz'

Etkinlik, hem aile hem de katılanlar için moral verici bir anı olarak kayda geçti. Ziyaret, lösemi tedavisi gören çocuklara yönelik toplumsal duyarlılığı ve yerel kurumların iş birliğini gösteren örnek bir uygulama olarak değerlendirildi.

ELAZIĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN 7 YAŞINDAKİ HAMZA'YA EVİNDE MÜZİKLİ DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTI