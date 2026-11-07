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Halit Demiroğlu'ndan memleketine vefa: Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na oyuncak desteği

Almanya’da yaşayan Çermikli iş adamı Halit Demiroğlu, mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencilerine oyuncak vererek vefa örneği gösterdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Halit Demiroğlu'ndan memleketine vefa: Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na oyuncak desteği

okula neşe getiren hediye dağıtımı:

Halit Demiroğlu, Almanya’da yaşayan Çermikli iş adamı olarak mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim Okulunda öğrenim gören 1. sınıf öğrencilerine oyuncak hediye etti. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre gerçekleştirilen dağıtımda çocuklar hediyeleri sevinçle karşıladı.

memleketine dönük sosyal sorumluluk vurgusu:

Demiroğlu, yaptığı açıklamada memleketinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirtti. Etkinlik, hem öğrencilere günlük yaşamlarında küçük bir mutluluk sundu hem de yerel dayanışma ve bağlılık duygusunu güçlendirdi.

ALMANYA&#039;DA YAŞAYAN ÇERMİKLİ İŞ ADAMI HALİT DEMİROĞLU VEFA ÖRNEĞİ GÖSTEREREK, MEZUN OLDUĞU...

ALMANYA'DA YAŞAYAN ÇERMİKLİ İŞ ADAMI HALİT DEMİROĞLU VEFA ÖRNEĞİ GÖSTEREREK, MEZUN OLDUĞU CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE OYUNCAK HEDİYE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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