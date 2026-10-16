Dolar 49,5213 +0,11%
Euro 55,7537 +0,40%
Bist 11.724,37 -2,86%
Altın Gram 6.698,79 +0,89%
EUR/USD 1,1255 +0,30%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Gençlerle sınıfta ve sahada: başkan Oktay Yılmaz’dan eğitim ve spor vurgusu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluştu; sınıfları gezdi, sohbet etti ve spor salonunda gençlerle vakit geçirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gençlerle sınıfta ve sahada: başkan Oktay Yılmaz’dan eğitim ve spor vurgusu

Başkanın okul ziyareti:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi. İlk durak olarak Okul Müdürü Sinan Demir ile görüşen Yılmaz, öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu ve okulun gündemine ilişkin notlar aldı. Ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti; gençlerin eğitim hedefleri, çalışma yöntemleri ve gelecek planları üzerine tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin enerjisi ve spor buluşması:

Ziyaretin en sıcak anları, okulun spor salonunda gerçekleşti. Başkan Yılmaz, öğrencilerle birlikte masa tenisi ve voleybol oynayarak hem sohbet etti hem de gençlerin enerjisini yakından gözlemleme fırsatı buldu. Yılmaz, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayarak gençlerin heyecanının ve tebessümünün kendilerine güç verdiğini belirtti ve Gençlerimiz geleceğimiz mesajını yineledi.

Belediyenin gençlik yatırımları:

Konuşmasında Yıldırım Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışmalarına da değinen Yılmaz, belediyenin eğitimden spora, kültürden sanata kadar uzanan desteklerini sürdürdüğünü söyledi. Belediye projelerini özetlerken spor tesislerimizle, kütüphanelerimizle ve gençlik merkezlerimizle gençlerin donanımlı yetişmesine katkı sağladıklarını vurguladı. Yılmaz, öğrencilerin hayallerine ulaşabilmeleri için yürütülen çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Ziyaret, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler arasında karşılıklı görüş alışverişi ve samimi etkinliklerle son buldu; Başkan Yılmaz’ın hem sınıftaki sohbetleri hem de spor salonundaki etkinliği, okul-toplum ilişkilerinin canlılığını göstermesi açısından ön plana çıktı.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, AHMET VEFİK PAŞA ANADOLU LİSESİ’Nİ ZİYARET ETTİ. BAŞKAN...

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, AHMET VEFİK PAŞA ANADOLU LİSESİ’Nİ ZİYARET ETTİ. BAŞKAN OKTAY YILMAZ, İLK OLARAK OKUL MÜDÜRÜ SİNAN DEMİR VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ. ÖĞRETMENLERLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNAN BAŞKAN YILMAZ, DAHA SONRA SINIFLARI GEZDİ. ÖĞRENCİLERLE SOHBET EDEN OKTAY YILMAZ, GENÇLERE EĞİTİM HAYATLARI VE GELECEK HEDEFLERİ KONUSUNDA TAVSİYELERDE BULUNDU. ZİYARETİN DEVAMINDA OKULUN SPOR SALONUNA GEÇEN BAŞKAN OKTAY YILMAZ, BURADA GENÇLERLE MASA TENİSİ VE VOLEYBOL OYNADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karadeniz bereketi Hopa meydanında balık ekmek şölenine dönüştü
images

Tuzpazarı'nda mahalleyle yüz yüze: külliye çalışmaları ve hayır etkinliği
images

Babaeski'de erken teşhis vurgusu: kadınlara yönelik meme kanseri eğitimi
images

Gemlik’in ulaşımında yeni adım: elektrikli otobüslerle test seferleri başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı

Karadeniz bereketi Hopa meydanında balık ekmek şölenine dönüştü

Depremzede işletmeler için KOSGEB borçlarına acil düzenleme çağrısı

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı