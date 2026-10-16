Kayseri'de toplu taşımada yeni tarife onaylandı

Mecliste karar nasıl alındı:

Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası'nın başvurusunun ardından toplu taşıma ücretleri önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirildi. Konu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda gündeme alındı; oturuma Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Bostancı başkanlık etti. Görüşülen madde, oy çokluğuyla kabul edilerek yeni tarife resmiyet kazandı.

Yeni tarife ve ücretler:

Kabul edilen fiyatlar şu şekilde açıklandı: kontaksız tam 48 TL, kontaksız indirimli 27 TL. Abonman ücretleri ise abonman tam (aylık 100 biniş ücreti) 2 bin 200 TL, abonman tam (aylık 50 biniş ücreti) bin 900 TL ve abonman indirimli (aylık 150 biniş ücreti) 780 TL olarak belirlendi.

Öğretmen ve aktarma ücretleri de tarifeye dahil edildi: kontaksız öğretmen 43 TL, tam ve öğretmen aktarma 13,15 TL ile indirimli öğrenci aktarma 7,25 TL.

Kararın yansımaları ve uygulama:

Yeni tarife, esnaf odasının talebi doğrultusunda komisyonda tartışıldıktan sonra mecliste onaylandı. Ulaşımda fiyat güncellemesiyle birlikte abonman seçenekleri ve aktarma ücretleri de yeniden düzenlenmiş oldu. Kararın yürürlüğe giriş tarihi ve uygulama detayları belediye tarafından takip edilip duyurulacak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI'NDA ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNE GÜNCELLEME KARARI ONAYLANDI.