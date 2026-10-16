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Nazilli'de kültür hayatına yeni soluk: Ahmet Şensan kültür merkezi için yıkım başladı

Nazilli Belediyesi, Ahmet Şensan Kültür Merkezi projesi için binanın 16 Ekim'de yıkımına başlandı; merkez konferans, sergi, nikâh ve iş alanları içerecek.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Nazilli'de kültür hayatına yeni soluk: Ahmet Şensan kültür merkezi için yıkım başladı

yıkım çalışması başladı:

Nazilli Belediyesi’nin Ahmet Şensan Kültür Merkezi Projesi kapsamında mevcut yapının yıkımına 16 Ekim Cuma günü başlandı. Yıkım, projenin saha hazırlık sürecinin ilk aşamasını oluşturuyor ve ilerleyen dönemlerde inşaat çalışmaları ile yeni merkezin inşası başlayacak.

Yıkım çalışmaları, kentin merkezinde yer alan alanda gerçekleştirilerek hemşehrilere daha modern ve çok amaçlı bir kullanım alanı kazandırılması amaçlanıyor. Sürecin planlı ve güvenli biçimde yürütülmesi için ilgili birimlerin koordinasyonuyla hareket ediliyor.

merkezin özellikleri ve beklentiler:

Proje kapsamında konferans salonu, sergi salonu, nikâh salonu ve iş merkezleri yer alacak. Yeni merkez, kültürel etkinliklerden sergilere, nikâh törenlerinden ticari faaliyetlere kadar farklı ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanıyor ve kent yaşamına çok yönlü katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediye yönetimi, merkezin yalnızca kültür-sanat faaliyetlerine değil, aynı zamanda yerel ekonomiye ve sosyal hayata destek verecek bir mekan olacağını vurguluyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede etkinlik kapasitesinin ve ortak kullanım alanlarının artması bekleniyor.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ahmet Şensan Kültür Merkezi Projemizde yıkım çalışmalarına başlayarak önemli bir adım attık. Nazilli’mize kültürün, sanatın ve sosyal yaşamın bir arada olacağı, hemşehrilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir merkez kazandırmak için çalışıyoruz. Konferans ve sergi salonlarımızla kültür sanat hayatına, nikâh salonumuzla hemşehrilerimizin en özel anlarına, iş merkezlerimizle kent ekonomisine katkı sunacağız. Nazilli’nin geleceğine yatırım yapıyor, söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için kararlılıkla ilerliyoruz. Anlayışları ve destekleri için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum

Belediye yetkilileri önümüzdeki süreçte yıkım takvimi, çevre güvenliği önlemleri ve inşaat programına ilişkin daha ayrıntılı bilgilendirmelerin yapılacağını belirtiyor. Vatandaşların projeye ilişkin soruları ve beklentileri belediyenin ilgili birimleri aracılığıyla takip edilebilecek.

NAZİLLİ AHMET ŞENSAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

NAZİLLİ AHMET ŞENSAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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