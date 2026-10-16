Nilüfer'de İhsan Üren anısına düzenlenen şiir ödülünü Emin Kaya kazandı

Tören ve katılımcılar:

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) iş birliğiyle düzenlenen BUYAZ İhsan Üren Şiir Ödülü, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilen törenle bu yıl Emin Kaya'ya verildi. İki yılda bir verilen ödül bu kez şiirseverleri bir araya getirdi; törende Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Aslıhan Ceyhan, BUYAZ Başkanı Bülent Elitok, İhsan Üren’in ailesi ve çok sayıda edebiyat meraklısı yer aldı.

Açılış konuşmaları ve anma:

Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Aslıhan Ceyhan, kültür ve sanat kenti Nilüfer'de böyle bir edebiyat gecesinde buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ödülün sahibini tebrik etti. BUYAZ Başkanı Bülent Elitok ise İhsan Üren’in anısını yaşatmanın önemine vurgu yaparak, 'İhsan ağabey edebiyatın evrenselliğini kendi dünya görüşüyle özümseyerek Türkiye’nin her yerinde insanlara dokunmuş bir isimdi. Bu ödülün Türk şiirine katkı sağlamasını ve kültür yaşamımızda yeni ufuklar açmasını diliyorum' dedi.

İhsan Üren’in ailesi adına konuşan Altan Üren, bu yıl ödüle 60'ın üzerinde başvuru yapıldığını belirterek seçici kurula, Nilüfer Belediyesi’ne ve BUYAZ’a teşekkür etti. Açılışın ardından şair Nihat Kayabaşı, İhsan Üren anısına yazdığı 'Şiir Adam' şiirini okudu ve anma töreni duygusal anlara sahne oldu.

Emin Kaya ile söyleşi:

Tören kapsamında Süreyya Akçay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide ödül sahibi Emin Kaya, edebiyat yolculuğunu ve üretim sürecini anlattı. Batman’da başlayan yazın serüveninde edebiyat dergilerinin ve Bursa’da yayımlanan Akatalpa dergisinin kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Kaya, şiiri 'Biriken susmaların ve iç hesaplaşmaların kağıda taşması' olarak tanımladı.

Kaya, ödüle değer görülen 'Uyanınca Ben Burdayım' kitabında bekleyiş, özlem ve sistem temalarını bütünlüklü bir kompozisyonla ele aldığını belirtti. Ödüllerin birleştirici gücüne dikkat çekerek, 'Ödüller şair ile okuru bir araya getirir ama asıl olan metindir. Çünkü ödüller unutulur, yazdığınız metin ise daima ortada kalır' sözleriyle edebiyatın kalıcılığına vurgu yaptı.

Söyleşinin sonunda Emin Kaya’ya ödülü takdim edildi; seçici kurul üyelerine ise teşekkür plaketleri verildi ve gece, şiire dair sohbetler ve imza anlarıyla sonlandı.

NİLÜFER BELEDİYESİ VE BURSA YAZIN VE SANAT DERNEĞİ (BUYAZ) TARAFINDAN DÜZENLENEN BUYAZ İHSAN ÜREN ŞİİR ÖDÜLÜ, NÂZIM HİKMET KÜLTÜREVİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE SAHİBİNİ BULDU. İKİ YILDA BİR VERİLEN ÖDÜLÜN BU YILKİ SAHİBİ, "UYANINCA BEN BURDAYIM" İSİMLİ ESERİYLE EMİN KAYA OLDU.