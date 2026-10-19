Diyarbakır'da birlik ve paylaşma ruhuyla gerçekleştirilen yardım kampanyası

diyarbakır'da ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen kampanyada, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan fakir, yetim ve ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplandı. Etkinliğe giyim, ayakkabı, gıda ve kırtasiye malzemeleri gibi alanlarda hizmet veren esnaf da destek verdi.

bağışların toplanması ve etkinlik akışı:

Etkinlikte esnafın bağışladığı ürünler satışa sunuldu ve yoğun katılım gözlendi. Toplanan malzemeler ile elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlandı. Organizasyona katılım ve destek, kampanyanın kapsamını genişletti.

yardımların dağılımı ve hedeflenen destek:

Diyarbakır Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Abdurrahim Karadeniz, katılımın beklentileri karşıladığını belirtti. Karadeniz, esnafın etkinliğe bağışladıkları ürünleri sattıklarını ve elde edilen gelirin yetimlere nakdi, mağdurlara ise gıda, yakacak ve giyim olarak dağıtılacağını kaydetti.

DİYARBAKIR'DA UMUT KERVANI İNSANİ YARDIM VAKFI TARAFINDAN YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENDİ.