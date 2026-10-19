Dolar 49,5478 +0,08%
Euro 55,5801 -0,13%
Bist 11.618,94 -0,88%
Altın Gram 6.697,76 +0,56%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 107,06 -2,55%
--°

Diyarbakır'da birlik ve paylaşma ruhuyla gerçekleştirilen yardım kampanyası

Diyarbakır Sur'da Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen kampanyada esnafın desteğiyle toplanan ürünler gıda ve nakdi yardım olarak dağıtılacak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da birlik ve paylaşma ruhuyla gerçekleştirilen yardım kampanyası

diyarbakır'da ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen kampanyada, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan fakir, yetim ve ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplandı. Etkinliğe giyim, ayakkabı, gıda ve kırtasiye malzemeleri gibi alanlarda hizmet veren esnaf da destek verdi.

bağışların toplanması ve etkinlik akışı:

Etkinlikte esnafın bağışladığı ürünler satışa sunuldu ve yoğun katılım gözlendi. Toplanan malzemeler ile elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlandı. Organizasyona katılım ve destek, kampanyanın kapsamını genişletti.

yardımların dağılımı ve hedeflenen destek:

Diyarbakır Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Abdurrahim Karadeniz, katılımın beklentileri karşıladığını belirtti. Karadeniz, esnafın etkinliğe bağışladıkları ürünleri sattıklarını ve elde edilen gelirin yetimlere nakdi, mağdurlara ise gıda, yakacak ve giyim olarak dağıtılacağını kaydetti.

DİYARBAKIR&#039;DA UMUT KERVANI İNSANİ YARDIM VAKFI TARAFINDAN YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENDİ.

DİYARBAKIR'DA UMUT KERVANI İNSANİ YARDIM VAKFI TARAFINDAN YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

muhtarlar yerel yönetimin temel taşlarını oluşturuyor
images

Güçlü ailede iletişim ve sorumluluk ön plana çıktı
images

Üç nesil, bir dükkân: Balıkesir'de Aktürk ailesinin terzilik mirası
images

Küçükçekmece'de çölyak hastalarına düzenli glütensiz gıda desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kazancı Holding Özbekistan'da dağıtım ağını 200 milyon dolarlık yatırımla genişletiyor

Uzmanlar çocuk sağlığında güncel yaklaşımları Düzce'de tartıştı

Mitolojiden mutfağa Osmangazi'de geçmişe açılan sinema ve tat keşfi

Eskişehirde gece çıkan kavga öldürdü: ana şüpheli evinde yakalandı, 7 kişi adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor