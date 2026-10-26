Diyarbakır'da buğday torbalarında saklanan 39 kilo uyuşturucuya operasyon

operasyon ve ele geçenler:

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23-24 Ekim 2026 tarihlerinde Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen geniş çaplı uygulamalarda, polis ekipleri çok sayıda narkotik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 39 kilo 871 gram uyuşturucu madde (skunk, esrar, metamfetamin), 272 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap (sentetik ecza, ecstasy) ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ekipler, maddelerin özellikle buğday torbası ile nevresimler arasında gizlendiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlarından 14 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

sokak denetimleri ve idari işlemler:

Denetimler kapsamında asayiş ve GBT sorgularında toplam 2 bin 940 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken, 13 yoklama kaçağı tespit edildi. Dilencilik yaptığı belirlenen 13 çocuk muhafaza altına alınarak men edildi.

Karayolu ve trafik kontrollerinde 874 araç ve motosiklet kontrol edilirken, kural ihlali tespit edilen 12 araca toplam 1 milyon 90 bin 157 lira trafik cezası uygulandı ve 1 araç otoparka çekildi. Ayrıca denetlenen 25 umuma açık iş yeri arasından mevzuata aykırı faaliyet gösteren 3 işletmeye 72 bin lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, operasyonların uyuşturucuyla mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik rutin denetimlerin bir parçası olduğunu, adli işlemler ve soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

DİYARBAKIR’DA POLİS EKİPLERİNCE BAĞLAR VE YENİŞEHİR İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 39 KİLO 871 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ. UYUŞTURUCULARIN BUĞDAY TORBASI İLE NEVRESİMLER ARASINDA GİZLENDİĞİ BELİRLENİRKEN, UYUŞTURUCU TİCARETİ VE KULLANIMI SUÇLARINDAN 14 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI.