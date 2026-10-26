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Gençlere dijital dikkat: Erzincan'da siber güvenlik eğitimi

Erzincan'da SİBERAY kapsamında 329 öğrenci ve öğretmene teknoloji bağımlılığı, güvenli internet, yasa dışı bahis ve siber suçlar anlatıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gençlere dijital dikkat: Erzincan'da siber güvenlik eğitimi

Erzincan'da siber farkındalık çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen SİBERAY Programı çerçevesinde Erzincan'da 329 öğrenci ve öğretmene yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Etkinlikler, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu, Kemaliye Hacı Ali Akın Lisesi ve İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği:

Program kapsamında öğrenci ve öğretmenlere teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve genel siber güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Anlatılan konular, hem risklerin tanımlanmasına hem de olası tehditlere karşı bilinçlenmeye odaklandı.

Uygulamalı uyarılar ve öneriler:

Etkinliklerde, dijital ortamda güvenliğin sağlanmasının önemi vurgulanırken katılımcılara şüpheli bağlantılardan kaçınma, kişisel verileri koruma ve çevrimiçi davranışlarda dikkatli olma gibi temel önlemler hatırlatıldı. Ayrıca, dolandırıcılık yöntemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı.

Yetkililer, siber suçlara karşı duyarlılığın artırılmasının; okullarda, ailelerde ve gençlerin çevrimiçi ortamlarda aldığı tedbirlerle desteklenmesinin gerektiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin, hem önleyici eğitim hem de güvenli internet kültürünün yaygınlaşması açısından önemli olduğu ifade edildi.

ERZİNCAN’DA SİBERAY PROGRAMI KAPSAMINDA 329 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENE SİBER GÜVENLİK, GÜVENLİ İNTERNET...

ERZİNCAN’DA SİBERAY PROGRAMI KAPSAMINDA 329 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENE SİBER GÜVENLİK, GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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