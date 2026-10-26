erzurumlu heykeltıraşın kişiye özel büst ve heykel serüveni

Erzurum’dan dünyaya taşınan kişisel anıtlar

Volkan Doğan (44), Erzurum'daki atölyesinde aldığı siparişlere göre kişilerin birebir heykel ve büstlerini hazırlıyor. 2005 yılından bu yana heykel ve büst çalışmaları yapan Doğan, bugüne dek yaklaşık 160 eser ürettiğini, bunlardan yaklaşık 120'sinin Türkiye dışına gönderildiğini aktarıyor.

eğitim ve atölye geçmişi:

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu olan Doğan, mezuniyetinin ardından bölümüde yaklaşık 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yaklaşık 21 yıl önce kurduğu kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürerek sipariş tabanlı üretime odaklandı.

yapım süreci ve gönderim ağı:

Doğan, siparişleri müşterilerin gönderdiği fotoğraf veya videolar üzerinden tasarlıyor; istenirse gönderilen çalışmanın birebir kopyası ya da esinlenme yoluyla özgün bir tasarım üretiyor. Yapım aşamasında önce metalden iç aksam oluşturuluyor, ardından metal aksam kil ile giydirilip orantılama işlemleri yapılarak çalışma sonlandırılıyor. Bir heykel veya büstün üretimi, atölye yoğunluğuna göre ortalama 2 ila 4 ay arasında sürüyor.

Eserleri sadece Erzurum ve Türkiye içindeki çeşitli illerde değil; Almanya, Amerika, Rusya, Bulgaristan, Kıbrıs, Nahcivan, Katar ve birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor. Doğan, örnek olarak Erzurum’da 8 adet, Almanya genelinde ise 18 adet eserlerinin bulunduğunu belirtiyor ve yurt dışına gönderilen eser sayısını yaklaşık 100-120 civarı olarak ifade ediyor.

Atölyede hem büst hem de boydan heykel siparişleri alındığını vurgulayan Doğan, çalışmaların tamamının kişiye özel ve birebir boyutlarda hazırlandığını, yakınlarını anmak isteyen müşteriler için kaybedilen bir kişinin heykelinin de dahil olduğu farklı talepleri yerine getirdiklerini söylüyor.

Kişiye özel yaptığı heykelleri dünyanın dört bir yanına gönderiyor