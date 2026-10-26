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İslahiye'de kafa kafaya çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

İslahiye'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Muhammed Hüseyin T. yaralandı, 112 ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İslahiye'de kafa kafaya çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

İslahiye'de kafa kafaya çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza detayı:

Olayda, M.A. idaresindeki 27 AVM 308 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed Hüseyin T. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralı sürücüye olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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