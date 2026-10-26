İslahiye'de kafa kafaya çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza detayı:

Olayda, M.A. idaresindeki 27 AVM 308 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed Hüseyin T. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralı sürücüye olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

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