Diyarbakır'da canlı hayvan borsasında alacak tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Diyarbakır canlı hayvan borsasında kavga

Sur ilçesinde bulunan canlı hayvan borsasında önceki gün çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddialara göre başlangıçta bir alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan sözlü gerilim, kısa sürede taş, sopa ve tekmelerin kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü.

Olayın gelişimi:

Tartışmanın alevlenmesiyle alandaki bazı kişiler araya girse de, kısa zamanda neredeyse tüm pazaryeri karıştı. Görgü tanıkları, kavgaya birçok vatandaşın dahil olduğunu ve yaşanan arbede nedeniyle ortamın bir anda kaotik bir hal aldığını aktardı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kavganın bazı anları cep telefonu kameralarına yansıdı; videolarda sopaların ve taşların havada uçuştuğu görülüyor. Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı, güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili resmi açıklama beklenirken, borsada yaşanan arbede hem esnaf hem de bölge sakinleri arasında endişe yarattı. Yetkililerden gelecek bilgilerin ardından soruşturmanın yönü daha netleşecek.

DİYARBAKIR’DA CANLI HAYVAN BORSASINDA ÖNCEKİ GÜN ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİ İLE ÇIKAN KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ. SOPA VE TEKMELERİN HAVADA UÇUŞTUĞU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.