Dolar 48,4552 +0,04%
Euro 56,3075 +0,08%
Bist 14.110,01 -0,29%
Altın Gram 6.928,78 -0,65%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 98,38 +2,18%
--°

Diyarbakır'da canlı hayvan borsasında alacak tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Sur'daki canlı hayvan borsasında başlayan alacak tartışması taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü; olayın görüntüleri cep telefonlarına yansıdı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da canlı hayvan borsasında alacak tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Diyarbakır canlı hayvan borsasında kavga

Sur ilçesinde bulunan canlı hayvan borsasında önceki gün çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddialara göre başlangıçta bir alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan sözlü gerilim, kısa sürede taş, sopa ve tekmelerin kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü.

Olayın gelişimi:

Tartışmanın alevlenmesiyle alandaki bazı kişiler araya girse de, kısa zamanda neredeyse tüm pazaryeri karıştı. Görgü tanıkları, kavgaya birçok vatandaşın dahil olduğunu ve yaşanan arbede nedeniyle ortamın bir anda kaotik bir hal aldığını aktardı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kavganın bazı anları cep telefonu kameralarına yansıdı; videolarda sopaların ve taşların havada uçuştuğu görülüyor. Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı, güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili resmi açıklama beklenirken, borsada yaşanan arbede hem esnaf hem de bölge sakinleri arasında endişe yarattı. Yetkililerden gelecek bilgilerin ardından soruşturmanın yönü daha netleşecek.

DİYARBAKIR’DA CANLI HAYVAN BORSASINDA ÖNCEKİ GÜN ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİ İLE ÇIKAN KAVGADA...

DİYARBAKIR’DA CANLI HAYVAN BORSASINDA ÖNCEKİ GÜN ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİ İLE ÇIKAN KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ. SOPA VE TEKMELERİN HAVADA UÇUŞTUĞU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çatıdan düşen işçi yoğun bakımda
images

Kuyumcu bürosuna taşınan milyonlar duruşmada tanık ifadeleriyle gündeme geldi
images

Fotokapanla yakalanan kaçak kazı şüphelileri adli sürece teslim edildi
images

Kırıkkale'de minibüs ve otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gabar'dan 83-84 bin varil: enerji ve terörle mücadelede yeni ekonomik ufuk

Yaya geçidinde sönen Güneş için adalet arayışı

Aliağa'da erken tanı için Pembe Prenses üç hafta hizmette

Essen'de veda: ATGB başkonsolos Taylan Özgür Aydın'a teşekkür ziyaretinde

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı