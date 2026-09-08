Kırıkkale'de minibüs ve otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesi Şehit Onbaşı Murat Sıtkı Caddesi'nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ACE 636 plakalı Hyundai marka otomobili M.D. (40), 06 BLE 190 plakalı minibüsü ise M.Y. (49) yönetiyordu.

yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 6 yaşındaki E.D., minibüsteki E.A. (35), Z.G. (41) ve S.B. (32) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Hayati tehlikesi bulunan 6 yaşındaki çocuk, entübe edilmesinin ardından ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer beş yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturma:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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