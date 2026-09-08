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Kırıkkale'de minibüs ve otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı

Yahşihan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı; ağır yaralı çocuk Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale'de minibüs ve otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesi Şehit Onbaşı Murat Sıtkı Caddesi'nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ACE 636 plakalı Hyundai marka otomobili M.D. (40), 06 BLE 190 plakalı minibüsü ise M.Y. (49) yönetiyordu.

yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 6 yaşındaki E.D., minibüsteki E.A. (35), Z.G. (41) ve S.B. (32) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Hayati tehlikesi bulunan 6 yaşındaki çocuk, entübe edilmesinin ardından ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer beş yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturma:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve tespit çalışmalarını sürdürüyor.

KIRIKKALE&#039;NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1&#039;İ ÇOCUK 6 KİŞİ...

KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1'İ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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