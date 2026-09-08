Fotokapanla yakalanan kaçak kazı şüphelileri adli sürece teslim edildi

Operasyonun gelişimi:

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Üyükören köyü Ruşen mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bölgeye yerleştirilen fotokapanlarla yapılan izleme sonucunda, gece saatlerinde cihazdan görüntü gelmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Gerçekleştirilen operasyonda dört şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerine intikal eden jandarma timleri hızlıca güvenlik önlemi alarak şüphelileri etkisiz hale getirdi ve çevreyi kontrol altına aldı.

Ele geçirilen malzemeler ve inceleme:

Olay yerinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ve Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yapılan arama ve incelemelerde çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 11 adet patlayıcı madde, 11 adet silikon ile silikon tabancası, 3 adet demir boru, jeneratör, kırıcı ve delici makine, emniyet kemeri, dar ve ulaşılması güç alanları görüntülemek için kullanılan kamera, kürek ucu, 142 metre hasır halat, 118 metre makaralı çelik halat, 35 metre uzatma kablosu ve 5 litre benzin bulunuyor.

Ele geçirilen malzemeler ve olay yeri bulguları, OYİT ve PAMİT ekiplerinin incelemelerine tabi tutuldu. Elde edilen veriler soruşturma dosyasına girerken, güvenlik birimleri bölgedeki benzer faaliyetleri önlemek için denetimleri artıracaklarını belirtti.

Adli süreç:

Suçüstü yakalanan dört şahıs hakkında idari ve adli işlem başlatıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüphelilerin adli mercilere sevk edileceğini açıkladı.

KASTAMONU'NUN PINARBAŞI İLÇESİNDE DEFİNE BULMAK İÇİN İZİNSİZ KAZI YAPAN 4 ŞAHIS, BÖLGEYE YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLARLA TAKİBE ALINARAK YAKALANDI. SUÇÜSTÜ YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.