Mardin'de 105 yaşında vefat eden Hense Taban

Mardin’in Artuklu ilçesi Ahmetli köyünde yaşayan Hense Taban, tedavi gördüğü hastanede 105 yaşında vefat etti. Ailesi ve köy sakinlerinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından cenaze, öğle namazına müteakip Ahmetli köyü mezarlığında defnedildi.

hayatı ve tanıklıkları:

Taban, 105 yıllık ömrü boyunca Cumhuriyet döneminin pek çok kritik değişimini görmüş bir isim olarak kayda geçti. Kaynaklara göre Taban, hayatında Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar toplam 12 cumhurbaşkanına tanıklık etti. Ayrıca, döneminde görev yapan 1920'den 2018'e kadar 27 başbakan ile cumhuriyet tarihi boyunca kurulan 66 hükümete şahitlik etti.

cenaze ve köy yaşamına veda:

Cenaze işlemleri köyde gerçekleştirildi; öğle namazının ardından defin gerçekleştirilirken, köylüler ve yakınları Taban’ın uzun yaşamını andı. Köy ortamında tanınan bir sima olan Taban’ın vefatı, Ahmetli köyünde hüzünle karşılandı.

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİ AHMETLİ KÖYÜNDE YAŞAYAN HENSE TABAN, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 105 YAŞINDA VEFAT ETTİ.