Olayın gelişimi:

Olay, sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1314 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşular Umut Okan Öztürk (22) ile alt katta oturan O.K. (42) arasında henüz netleşmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga yaşandı ve Öztürk, boynundan kesici aletle ağır şekilde yaralandı.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyun bölgesinden yara aldığı belirlenen Öztürk, olay yerinden alınarak özel bir hastaneye kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları ve müdahale:

Olay yerinde yapılan ilk incelemede sağlık ekiplerinin hızlı müdahale ettiği, polis ekiplerinin ise şüpheliyi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldığı bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini açıklarken olayın kesinleşmiş detaylarına ilişkin bilgilerin adli süreç ilerledikçe paylaşılacağını belirtti.

Önceki anlaşmazlık ve adli süreç:

Soruşturma sırasında öğrenilen bilgilere göre iki komşu arasında daha önce daireye su sızması nedeniyle tartışma yaşanmış ve taraflar bu konuda mahkemelik olmuştu. Olayın şüphelisi O.K.'nin gözaltına alındığı, cinayetle ilgili işlemlerin ve adli soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

22 YAŞINDAKİ UMUT OKAN ÖZTÜRK HAYATINI KAYBETTİ.