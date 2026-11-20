yurt dışına kaçan şüphelinin izleri açık kaynak araştırmasıyla tespit edildi:

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda sonucu belirleyici rol oynayan açık kaynak araştırmalarını yoğunlaştırdı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından sürdürülen incelemede, 10 farklı suç kaydı bulunan Y.G. isimli şahsın, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş ceza olduğu tespit edildi.

Soruşturma kayıtlarına göre Y.G.'nin cezası 10 yıl 12 ay 11 gün olarak kesinleşmiş bulunuyor. Çalışmalar sırasında, şahsın yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçtığı ve burada yaşadığı bilgisi elde edildi.

uluslararası iş birliği ve kırmızı bülten çalışması:

Elde edilen bulgular doğrultusunda Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon sağlandı ve şahıs hakkında INTERPOL aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılması temin edildi. Kurumlar arası bu eşgüdüm, yakalama sürecinin uluslararası boyuta taşınmasına olanak verdi.

Jandarma ekiplerinin ulusal ve uluslararası işlemleri birleştiren takibi sonucunda, Y.G. Yunanistan'da yakalandı ve Türk kolluk kuvvetlerine teslim edilmek üzere sınır kapısına sevk edildi.

gözaltı, teslim ve ceza infaz süreci:

Yunanistan'da yakalanan Y.G., Edirne İpsala Kara Hudut Kapısı'nda Türk yetkililere teslim edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs adli makamlara sevk edildi ve resmi prosedürler bitirildiğinde ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi ve benzer olaylarda kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA, UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN 10 YIL 12 AY 11 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ ŞAHIS, YUNANİSTAN'DA YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ.