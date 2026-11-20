operasyonun yürütülmesi:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188. maddesi kapsamında toplam 18 olay tespit edildi ve bu olaylarla bağlantılı 24 şüpheli tutuklandı.

ele geçirilen maddeler ve materyaller:

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve ticaretten elde edildiği değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Buna göre 29 bin 549 adet sentetik ecza hapı, 431 gram esrar-skunk, 230 adet ecstasy, 565 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 40 gram metamfetamin, 14 gram alfametilfenatilamin (A-M) (bonzai hammaddesi), 7 gram kokain ve 5 gram esrar-skunk ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlarda 4 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 125 bin 330 TL ve 500 ABD doları'na el konuldu.

MERSİN'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 18 OLAYDA 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.