Diyarbakır'da gönüllüler 135 yetimi montlarla ısıttı

Dağıtım etkinliği:

Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi kapsamında Kayapınar ilçesi Kantar semtinde bir iş yerinde düzenlenen dağıtımda 135 yetim çocuğa mont verildi. Başlangıçta 80 çocuk için planlanan yardım, etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle 135 çocuğa çıkarıldı ve montlar çocukların yüzünü güldürdü.

Dernekten mesaj:

Dernek başkanı Necmettin Can, hayır için toplandıklarını belirterek hayırsever bir esnafın vesilesi ile yetim çocuklara mont dağıttıklarını söyledi. Derdimiz mont dağıtmak değil. Çocukların kışın üşümemesi, kendilerini yalnız hissetmemeleridir. Bu çocuklar hepimizin emaneti. Tüm gönüllü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun.

Can, etkinliğin yerel dayanışmanın bir örneği olduğunu vurguladı ve destek veren herkese teşekkür etti.

KAYAPINAR İLÇESİ KANTAR SEMTİNDE BİR İŞ YERİNDE DAĞITILAN MONTLAR, YETİMLERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ.