Dolar 50,1783 +0,09%
Euro 56,2132 +0,60%
Bist 11.615,73 +1,16%
Altın Gram 6.627,79 +0,82%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,54 -1,81%
--°

Diyarbakır'da gönüllüler 135 yetimi montlarla ısıttı

Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi kapsamında Kayapınar Kantar'da düzenlenen kampanyada planlanan 80 mont, yoğun katılımla 135 yetim çocuğa ulaştı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:58

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 10:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da gönüllüler 135 yetimi montlarla ısıttı

Dağıtım etkinliği:

Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi kapsamında Kayapınar ilçesi Kantar semtinde bir iş yerinde düzenlenen dağıtımda 135 yetim çocuğa mont verildi. Başlangıçta 80 çocuk için planlanan yardım, etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle 135 çocuğa çıkarıldı ve montlar çocukların yüzünü güldürdü.

Dernekten mesaj:

Dernek başkanı Necmettin Can, hayır için toplandıklarını belirterek hayırsever bir esnafın vesilesi ile yetim çocuklara mont dağıttıklarını söyledi. Derdimiz mont dağıtmak değil. Çocukların kışın üşümemesi, kendilerini yalnız hissetmemeleridir. Bu çocuklar hepimizin emaneti. Tüm gönüllü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun.

Can, etkinliğin yerel dayanışmanın bir örneği olduğunu vurguladı ve destek veren herkese teşekkür etti.

KAYAPINAR İLÇESİ KANTAR SEMTİNDE BİR İŞ YERİNDE DAĞITILAN MONTLAR, YETİMLERİN YÜZLERİNİ...

KAYAPINAR İLÇESİ KANTAR SEMTİNDE BİR İŞ YERİNDE DAĞITILAN MONTLAR, YETİMLERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palandöken'de sezon için erken seferberlik: pistler suni karla güçlendiriliyor
images

Araban ziraat odası başkanından cumhuriyet mirasına vurgu: 10 kasımda Atatürk'ü...
images

Başkan Tahmazoğlu'ndan 10 kasım mesajı: Atatürk'ü saygıyla anıyoruz
images

Emeklilere güneydoğu molası: tarih ve eğlence bir arada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ağlı'da kış görünümü: Kastamonu beyaza büründü

Ardahan'da beyaz örtü iki görüş doğurdu: bazı yaylacılar köye inerken bazıları yaylada kalmayı seçti

Annelere yönelik eğitimle uyuşturucuya karşı farkındalık artırıldı

Siirt’te Veysel Karani yolunda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL