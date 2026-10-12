Diyarbakır'da jandarma ağını sıkılaştırdı: 105 hükümlü yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonunda ilçe jandarma komutanlıklarının katılımıyla kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, adli makamlarca yakalama emri bulunan kişilerin tespiti ve yakalanması hedeflendi.

Suç türleri ve aranan kişiler:

Operasyonlarda yakalananlar arasında "kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek" gibi çeşitli suçlardan aranan kişiler de bulunuyor.

Hüküm ve adli süreç:

Sayılara göre; 20 yıl üzeri 2, 10-20 yıl arası 6, 5-10 yıl arası 19, 2-5 yıl arası 47, 2 yıl altı 31 olmak üzere toplam 105 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 105 KİŞİ YAKALANDI.