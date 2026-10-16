Dolar 49,5138 +0,09%
Euro 55,8437 +0,56%
Bist 11.674,13 -3,28%
Altın Gram 6.693,16 +0,82%
EUR/USD 1,1271 +0,45%
Brent Petrol 105,51 -0,39%
--°

Diyarbakır'da leylek göçü başladı: göç yolunda kara leylek sürprizi

Soğuk havalarla Diyarbakır’dan göç hareketi başladı; Çınar’da leylek sürüleri havalanırken, göç yolunda nadir kara leylekler göze çarptı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Diyarbakır'da leylek göçü başladı: göç yolunda kara leylek sürprizi

Leylek göçü Diyarbakır'da başladı

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle Diyarbakır ve çevresindeki leylekler göç hareketine geçti. İlkbaharda bölgeye gelen sürüler, sonbaharla birlikte sıcak bölgelere yöneliyor. Çınar ilçesi Özar köyü yakınlarında da leylekler havalandı.

Göç rotasında kara leylekler:

Göç yolundaki kuşlar arasında kara leyleklerin de yer alması dikkat çekti. Bölge halkı, daha önce bu türü görmediklerini belirterek, gözlemin nadir olduğu görüşünü paylaştı.

Bilimsel değerlendirme:

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar ve Prof. Dr. Recep Karakaş, leyleklerin sıcak bölgelere göç ettiğini ve göç yolunda kara leyleklerin de görülebildiğini bildirdi.

DİYARBAKIR’DA SOĞUK HAVALAR ETKİSİNİ GÖSTERDİĞİ SONBAHAR AYLARINDA LEYLEKLERİN DE GÖÇÜ BAŞLADI....

DİYARBAKIR’DA SOĞUK HAVALAR ETKİSİNİ GÖSTERDİĞİ SONBAHAR AYLARINDA LEYLEKLERİN DE GÖÇÜ BAŞLADI. GÖÇ YOLUNDA KARA LEYLEKLER DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kardüz Yaylası'ndaki yağış rekoru Düzce'yi ülke üçüncüsü yaptı
images

Uşak'ta bilim, sanayi ve enerji odağında yeşil dönüşüm çalıştayı
images

Kartalkaya’da gece yağmuru kara döndü, pistler beyaza büründü
images

sivas'ta yem maliyetini düşürmeyi hedefleyen projeyle 350 üreticiye yüzde 75 hib...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Evladını Filo Jet faciasında kaybeden annenin adalet çağrısı: ahım sizi yakacak

Kardüz Yaylası'ndaki yağış rekoru Düzce'yi ülke üçüncüsü yaptı

Çalışan annelere destek: Çine’ye 80 çocuk kapasiteli anaokulu kuruluyor

Sel sonrası İstanbul'da dördüncü can kaybı teyit edildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı