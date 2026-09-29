Diyarbakır’da MEB onaylı Kasaba çocuk evi annelere nefes oldu

MEB onayı ve denetimler:

Diyarbakır Yenişehir ilçesinde hizmete giren Özel Kasaba Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi, Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla faaliyet gösteriyor. Yaklaşık bin metrekarelik alana kurulan merkez, bakanlığa bağlı olması nedeniyle düzenli aralıklarla müfettiş denetimine tabi tutuluyor. Denetimlerde merkezin mevzuata uygunluğu, güvenlik önlemleri ve çocuklara sunulan hizmetin ilgili şartları taşıyıp taşımadığı titizlikle kontrol ediliyor.

İşletme, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan teftişlerle de sürekli izleniyor; bu sayede ailelerin güven duygusu güçlendirilmiş oluyor.

Kadro, program ve atölyeler:

Merkezin kurucularından Hayat Elhaman, projenin temelinde anne-baba olmanın getirdiği ihtiyaç ve kaygıların yattığını belirtiyor. Elhaman, "MEB’e bağlı bir kurumuz. MEB’e bağlı olduğumuzdan dolayı ailelerimizin güveni bize çok fazla. Çünkü Milli Eğitimden sürekli teftiş ediliyoruz" sözleriyle onay ve denetimlerin ailelerin tercihlerindeki rolünü vurguladı.

Kasaba’nın kadrosunu okul öncesi ve çocuk gelişimi mezunu öğretmenler ile İngilizce eğitmeni oluşturuyor. Merkezde 24-36 ay ve 36-48 ay grupları için aylık oyun grupları ve yarım gün seçenekleriyle kayıtlı programlar bulunuyor. Oyun grupları ve etkinlikler Milli Eğitim müfredatına uygun şekilde planlanıyor.

Alan düzeni ve sanat atölyeleri:

Merkezin tasarımında ailelerin rahatça gözetim sağlayabileceği şeffaf bir düzen ön planda. Aileler için ayrılan bekleme alanlarından oyun alanı ve atölyeler kolaylıkla izlenebiliyor; böylece çocuklar güvenli bir ortamda etkinlik yaparken ebeveynler dinlenebiliyor.

Sanat atölyeleri sabah 10.00’dan akşam 23.00’e kadar açık olup rezervasyonsuz katılıma izin veriliyor. Programda tuval boyama, slime, heykel boyama, bez çanta, cam boyama, kum boyama, ebru sanatı ve akvaryum atölyesi gibi geniş bir yelpaze yer alıyor. Ayrıca resim kursları ve İngilizce derslerinin yanı sıra yakında açılması planlanan müzik kursları da duyuruldu.

Hayat Elhaman, merkezin amacını özetlerken "Diyarbakır’daki tüm annelere aslında bir nefes olmaktı amacım" ifadelerini kullandı ve işletmeyi bir aile inisiyatifi olarak yönettiklerini belirtti. Merkez, hem çocukların gelişimine uygun ortam sunmayı hem de ebeveynlere güvenli bir dinlenme alanı sağlamayı hedefliyor.

Diyarbakır'da MEB onaylı ilk çocuk oyun alanı