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diyarbakır'da menşei belirsiz 820 kilo hayvansal ürün ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, menşei belli olmayan ve insan sağlığına elverişsiz yaklaşık 820 kilo hayvansal iç yağ ve sakatat ele geçirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

diyarbakır'da menşei belirsiz 820 kilo hayvansal ürün ele geçirildi

Diyarbakır'da denetimde yüzlerce kilo sağlıksız sakatat ele geçirildi:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik yürüttükleri denetim kapsamında operasyon yaptı. Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kontrolde bir araçta arama yapıldı.

arama ve bulunan ürünler:

Aramada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince menşei belli olmayan ve insan sağlığına elverişsiz olduğu değerlendirilen yaklaşık 820 kilo hayvansal iç yağ ve sakatat ele geçirildi. Ürünlerin kaynağı tespit edilemedi.

yasal süreç ve önlemler:

Aracın kullanıcısı olarak belirlenen C.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, el konulan ürünlerle ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü, denetimlerin halk sağlığını korumaya yönelik olarak devam edeceğini bildirdi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, İNSAN SAĞLIĞINA ELVERİŞSİZ 820 KİLO...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, İNSAN SAĞLIĞINA ELVERİŞSİZ 820 KİLO HAYVANSAL İÇ YAĞ VE SAKATAT ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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