Yeni havalimanı projesinde son durum

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve uluslararası uçuşlara hizmet vermesi planlanan yeni havalimanı projesinin tasarım ve planlama aşamalarının tamamlandığını açıkladı. Projede terminal binasının, Aydın'ın kültürel simgelerinden olan Efeler'den esinlenerek tasarlandığı belirtildi.

Terminal tasarımında efeler motifi:

Başkan Çerçioğlu, terminal tasarımında kent kimliğinin ön plana çıkarıldığını ve mimari yaklaşımın yerel değerlerle bütünleştiğini vurguladı. Tasarımın hem yolcu deneyimini iyileştirmeyi hem de Aydın'ın simgesel öğelerini uluslararası platformda görünür kılmayı hedeflediği ifade edildi. Bu yaklaşım, havalimanının kente özgü bir marka değeri katma niyetini yansıtıyor.

İlerleyen süreç ve beklentiler:

Projenin zemin etüdü ve planlama süreçleri tamamlandıktan sonra altyapı ve üstyapı inşaatına geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, yapım aşamasına geçilmesiyle birlikte projenin turizm, ticaret, ulaşım ve ekonomi alanlarında Aydın'a somut katkılar sağlayacağını belirtiyor. Uluslararası uçuşlar için planlanan kapasitenin, bölgenin erişilebilirliğini artırarak yatırım ve ziyaretçi hareketliliğini desteklemesi bekleniyor.

Çerçioğlu, projenin hayata geçirilmesinde verdikleri destekten dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere ilgili kurumlara teşekkür etti. Açıklamada, "Ankara'nın gücü ile Aydın'ın enerjisini buluşturarak kentimize değer katmaya devam edeceğiz" yaklaşımı ön plana çıkarıldı.

Şehir yönetimi, projenin en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerin hizmetine sunulması için planlama ve uygulama takvimini takip ettiklerini kaydetti. Yeni havalimanı yatırımının, Aydın'ın bölgesel bağlantılarını güçlendirip ekonomik çeşitliliği artırması hedefleniyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, ULUSLARARASI UÇUŞLARA DA HİZMET VERMESİ PLANLANAN YENİ HAVALİMANININ PROJESİNİN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI.