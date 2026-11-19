İnceleme ziyareti:
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Defterdarlığında incelemelerde bulunarak kurumun yürüttüğü çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında Defterdar Güngör Gönültaş’tan bilgi aldı.
Birim turu ve değerlendirmeler:
Vali Eldivan, defterdarlık birimlerini gezerek kurumun faaliyetlerini ve personelin çalışma süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında yürütülen hizmetlerin işleyişi ve birimlerin kapasitesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Koordinasyon ve başarı dileği:
Yeni göreve başlayan Defterdar Güngör Gönültaş’a başarılar dileyen Vali Eldivan, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti ve bu alandaki iş birliklerinin sürdürüleceğini belirtti.
VALİ ELDİVAN DEFTERDARLIKTA İNCELEMELERDE BULUNDU
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