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Diyarbakır'da On Gözlü Köprü civarında trafik kazası: yedi kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır Sur'daki On Gözlü Köprü mevkiinde iki otomobil çarpıştı; kazada 7 kişi yaralandı. 112 ekipleri müdahale etti, yaralılar hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da On Gözlü Köprü civarında trafik kazası: yedi kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza ve yaralananlar:

Diyarbakır'ın Sur ilçesi On Gözlü Köprü mevkiinde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu, her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Kaza haberinin ulaşmasının ardından 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralananlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme ve soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ...

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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