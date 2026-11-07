Diyarbakır'da sosyal medya ihbarı sonrası sürücülere kalıcı ehliyet iptali ve para cezası

Diyarbakır'da sosyal medya görüntüleri üzerine işlem

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medya ve haber sitelerinde yayımlanan yarış görüntülerinin ihbar kabul edilmesi üzerine görüntüleri inceleyerek şüphelileri tespit etti ve idari işlem başlattı.

uygulanan yaptırımlar:

Yapılan tespitler doğrultusunda sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 70/5. maddesi uyarınca işlem uygulandı. Toplam 138 bin TL idari para cezası kesildi.

belge iptali ve araçlara getirilen kısıtlama:

Sürücü belgeleri daimi olarak geri alındı ve ilgili araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İşlem, sosyal medya ve haber sitelerinde yayımlanan görüntülerin ihbar kabul edilip incelenmesi sonucu tespit edilen sürücüler hakkında, bahsi geçen yasal dayanak çerçevesinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da yarış yapan sürülerin ehliyetleri daimi iptal edilip 138 bin lira ceza uygulandı