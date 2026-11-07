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Sokakta çatışma anları kameralarda: Yıldırım Ulus Mahallesi'nde silah sesleri

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı; olayda yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:09

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sokakta çatışma anları kameralarda: Yıldırım Ulus Mahallesi'nde silah sesleri

Yıldırım'da sokak ortasında silahlı çatışma

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi nde iki grup arasında çıkan husumet kısa sürede şiddetlenerek silahlı çatışmaya dönüştü. Karşılıklı ateşin sık sık duyulduğu bölgedeki anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çatışmanın görüntüleri ve olayın seyri:

Kameralara yansıyan görüntülerde tarafların birbirlerine peş peşe ateş açtığı, sokak aralarının kısa süreliğine kaotik bir hal aldığı görülüyor. Olay sırasında vatandaşların panikle bölgeden uzaklaştığı, saldırı anlarının çevredeki kameralar sayesinde net olarak belirlendiği bildirildi.

Polisin müdahalesi ve soruşturma:

Bölgeden yükselen silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Olayda yaralanan olmadığı kaydedilirken, polis çatışmaya karıştığı değerlendirilen şahısların kimliklerini tespit edip yakalamak üzere çalışma başlattı. Yetkililer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğünü açıkladı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarıyla elde edilen görüntüler, soruşturmanın yönünü belirlemede önemli rol oynayacak. Olayla ilgili gelişmelerin ve resmi açıklamaların ardından kamuoyu bilgilendirilecek.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHISLAR TARAFINDAN MAHALLEYE SİLAHLA ATEŞ AÇILDI....

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHISLAR TARAFINDAN MAHALLEYE SİLAHLA ATEŞ AÇILDI. OLAYDA MERMİLER PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA VE DUVARLARA İSABET EDERKEN, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI. OLAY YERİNDE YAKLAŞIK 30 BOŞ KOVAN BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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