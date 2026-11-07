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Batman'da huzur denetimi: 14 bin 435 sorguda 111 aranan, 11 tutuklama

Batman Emniyet Müdürlüğü'nün 30 Ekim–5 Kasım denetimlerinde 14.435 kişi sorgulandı; 111 aranan şahıstan 11'i tutuklandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:05

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman'da huzur denetimi: 14 bin 435 sorguda 111 aranan, 11 tutuklama

Denetimin kapsamı:

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında genel asayiş, kaçakçılık, narkotik ve trafik denetimlerini eş zamanlı olarak yürüttü. Ekiplerce yapılan kontrollerde toplam 14.435 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi, çeşitli suçlardan aranan 111 şahıs hakkında işlem başlatıldı ve bu kişilerden 11'i tutuklandı.

ele geçirilen suç unsurları:

Denetimler sırasında yapılan aramalarda farklı türlerde silah ve mühimmat ele geçirildi. Bunlar arasında 1 ruhsatsız tabanca ve 3 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve 2 fişek, 1 pompalı tüfek ve 25 kartuş, 1 av tüfeği ile 2 şarjör ve çok sayıda fişek yer alıyor. Ele geçirilen malzemeler, soruşturma kapsamında delil olarak kayda geçirildi.

narkotik ve kaçakçılıkla mücadele bulguları:

Narkotik ve kaçakçılıkla mücadele birimleri tarafından yapılan çalışmalarda 29,53 gram skunk ve 32,82 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 2.420 paket sigara ve 20 litre etil alkol bulundu ve maddelere el konuldu.

trafik denetimleri ve yaptırımlar:

Trafik ekipleri denetimlerde 3.570 araç kontrolü gerçekleştirdi; kural ihlali tespit edilen sürücülere idari yaptırım uygulandı. Çeşitli eksiklik ve ihlaller nedeniyle 3 araç trafikten men edildi.

Batman genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında benzer uygulamaların devam edeceği bildirildi.

BATMAN’DA POLİS UYGULAMASINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 111 ŞAHSA İŞLEM YAPILARKEN 11’İ...

BATMAN’DA POLİS UYGULAMASINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 111 ŞAHSA İŞLEM YAPILARKEN 11’İ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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