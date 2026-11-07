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diyarbakır'da sosyal medyaya yansıyan yarışlara cezai işlem:

Diyarbakır'da sosyal medyada yer alan yarış görüntüleri üzerine Trafik Denetleme sürücülere süresiz ehliyet iptali, 138.000 TL ceza verdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:21

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

diyarbakır'da sosyal medyaya yansıyan yarışlara cezai işlem:

diyarbakır'da denetim ve tespit:

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medya ve haber sitelerinde yayımlanan yarış görüntülerini ihbar kabul ederek inceleme başlattı. Yapılan soruşturma ve tespitler sonucu yarış yaptığı belirlenen sürücülere, ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

uygulanan cezalar ve yaptırımlar:

İnceleme sonucunda tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 70/5. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulandı. Toplamda 138 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak geri alındı ve araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

işlem süreci ve resmî dayanak:

Emniyet birimleri ihbarların ardından görüntüleri değerlendirip gerekli tespitleri yaptı ve ilgili kanun maddesi esas alınarak ceza işlemleri tamamlandı. Resmî açıklamada ihbar kabulü, inceleme ve tespit süreçlerinin takibi sonucu bu yaptırımların uygulandığı bildirildi.

Gerçekleştirilen işlemler, sosyal medyada yayılan yarış görüntülerine yönelik verilen idari yaptırımlar kapsamında resmî usuller çerçevesinde yürütüldü.

DİYARBAKIR’DA, YARIŞ YAPAN SÜRÜCÜLERİN SÜRÜCÜ BELGELERİ DAİMİ OLARAK GERİ ALINDI, 138 BİN LİRA...

DİYARBAKIR’DA, YARIŞ YAPAN SÜRÜCÜLERİN SÜRÜCÜ BELGELERİ DAİMİ OLARAK GERİ ALINDI, 138 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANIRKEN, ARAÇLAR 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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