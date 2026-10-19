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Diyarbakır'da Surp Giragos çıkışında nefesi kesilen KOAH hastası Heimlich ile kurtuldu

Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde kuruyemiş boğazına kaçan KOAH hastası, çevredekilerin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:58

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da Surp Giragos çıkışında nefesi kesilen KOAH hastası Heimlich ile kurtuldu

Diyarbakır'da Heimlich manevrasıyla kurtulan hasta

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezen bir yaşlı şahıs, dışarı çıkacağı sırada yediği kuru yemişlerin boğazına kaçmasıyla nefesi kesildi. Şahsın nefessiz kalıp dengesini kaybettiğini gören çevredekiler, müdahalede bulundu.

Olayın gelişimi:

Çevredekiler, şahsa uyguladıkları Heimlich manevrasını kısa sürede yineleyerek dakikalar içinde boğaza kaçan kuru yemişlerin dışarı atılmasını sağladı. Müdahale sonrası şahıs yeniden soluk almaya başladı, sırtı sıvazlandı ve su içmesi sağlandı.

Müdahale ve sonuç:

Şahsın KOAH hastası olduğu ve söz konusu müdahalenin kendisi için ikinci kez gerçekleştiği öğrenildi. Yapılan müdahaleyle kişi hayatî tehlikeyi atlattı ve kısa süre içinde kendine geldi.

DİYARBAKIR&#039;DA NEFESİ KESİLEN KOAH HASTASI YAŞLI ŞAHIS, &quot;HEİMLİCH&quot; MANEVRASIYLA HAYATA...

DİYARBAKIR'DA NEFESİ KESİLEN KOAH HASTASI YAŞLI ŞAHIS, "HEİMLİCH" MANEVRASIYLA HAYATA TUTUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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