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Sakarya'nın ulaşımına 450 milyon liralık otobüs yatırımı ve raylı sistem adımı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Eylül Meclisi'nden 450 milyon TL'lik otobüs yatırımı yetkisi isteyecek; hedef filoyu yenilemek ve raylı sistemi ilerletmek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Sakarya'nın ulaşımına 450 milyon liralık otobüs yatırımı ve raylı sistem adımı

Sakarya'da toplu taşımada yeni dönem

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma filosunu güçlendirmek amacıyla 450 milyon TL tutarında bir otobüs yatırımı planladığını duyurdu. Başkan Yusuf Alemdar, Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınacak yetkiyle şehirde 10, 12 ve 18 metrelik yeni nesil otobüslerin toplu taşımaya kazandırılacağını belirtti.

meclise sunulacak finansman ve hedefler:

Yusuf Alemdar, ulaşım altyapısını güçlendirme amacını vurguladı ve yapılacak yatırımın sefer kalitesini artırmayı hedeflediğini söyledi. Alemdar'ın açıklaması şu şekilde:

"Yatırımlarımızla şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirirken, toplu taşımada da daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi için çalışıyoruz. Mevcut filomuzu güçlendirmek, sefer kalitemizi artırmak ve artan ulaşım ihtiyacına cevap vermek adına Eylül Meclisimizde 450 milyon liralık finansman için yetki alacağız. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız, talepleri karşılamak için ihtiyaçları yakından takip ediyoruz. İlçelere ulaşım için planlamalarımızı yapıyoruz. Bu yatırımımız şehrimize, ilçelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun"

devam eden projeler ve raylı sistem:

Alemdar, yatırımın yanı sıra devam eden altyapı projelerinde de ilerleme kaydedildiğini belirtti ve şunları aktardı:

"Yazlık Katlı Kavşak, Kuzey Köprüsü, TEK Kavşağı’nda süreç başladı, kısa sürede önemli bir yol alacağımızı düşünüyorum. En önemlisi ise hafif raylı sistem. Çok şükür imzalar atıldı, firma yakında sahada çalışmaya başlayacak. Tunatan Kavşağı, Mithatpaşa Kavşağı raylıya entegre yenilenecek. Şehrimizin ulaşım altyapısını akıllı kavşaklarla, raylı sistemle modernize ederken bir yandan duble yol ağımızı da genişlettik. Erenler’de Bağlar Caddesi’ni hizmete açtık. Alpaslan Türkeş Caddesi’ni tamamladık. Hanlı OSB bağlantı yolunda üstyapı çalışmalarına başladık. Şehrimizin daha güçlü bir ulaşım ağına sahip olması için durmadan, yorulmadan, gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye yetkilileri, meclisten yetki alınmasının ardından otobüs alımı sürecinin başlayacağını ve hafif raylı sistemi de kapsayan planlamaların eş zamanlı şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

SAKARYA&#039;DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA FİLOSUNU GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 450 MİLYON...

SAKARYA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA FİLOSUNU GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 450 MİLYON LİRALIK YENİ OTOBÜS YATIRIMI YAPACAĞINI DUYURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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