Kağıthane'den okula hazırlık desteği: yaşa göre çanta ve kırtasiye setleri dağıtılıyor

Kağıthane Belediyesi yeni eğitim yılına hazırlık desteği sunuyor

Kağıthane Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik kapsamlı bir çanta ve kırtasiye dağıtım çalışması yürütüyor. Hazırlanan paketler, her yaş grubunun ve sınıf düzeyinin ihtiyaçları dikkate alınarak ayrı ayrı tasarlandı; amaç ailelerin eğitim giderlerine katkı sağlamak ve öğrencilerin okula donanımlı başlamasını desteklemek.

setlerin içerikleri ve hangi sınıfa ne veriliyor:

İlçede anaokulundan liseye kadar öğrenim gören öğrencilere ulaştırılan eğitim materyalleri, yaş ve sınıf seviyelerine göre değişen içeriklere sahip. Anaokulu öğrencileri için boyalı kalem seti, üç adet boyama kitabı ve EVA kâğıdı seti hazırlanıyor. Birinci sınıf öğrencilerine okul çantası, beslenme çantası ve kalemliğin yanı sıra resim defteri, güzel yazı defteri, kalemtıraş, silgi, kalem seti ve boyalı kalem seti temin ediliyor.

İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için hazırlanan setlerde okul çantası, beslenme çantası ve kalemlik ile birlikte resim defteri, defter seti, cetvel seti, kalemtıraş, silgi, kalem seti ve boyalı kalem seti yer alıyor. Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerine ise okul çantası, defter seti, cetvel seti, kalemtıraş, silgi, kalem seti, uçlu kalem ve uçlardan oluşan kırtasiye malzemeleri sağlanıyor. Lise öğrencilerine yönelik destek kapsamında ise okul çantası, defter seti, silgi, kalemtıraş, cetvel seti, uçlu kalem ve uç temin ediliyor.

belediye yetkililerinin vurguladıkları amaçlar:

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, uygulamanın eğitim yatırımı niteliğinde olduğunu vurguladı. Başkan Öztekin, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarında ihtiyaç duydukları imkânlara daha kolay ulaşabilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteğinde bulunarak hem ailelerimizin eğitim giderlerine katkı sunuyor hem de evlatlarımızın okullarına daha donanımlı şekilde başlamalarına destek oluyoruz. Anaokulundan liseye kadar farklı eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladığımız setleri kendilerine ulaştırıyoruz. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri ihtiyaçlara yönelik desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Belediyenin çalışması, öğrencilerin ders yılına eksiksiz başlamasını hedeflerken aynı zamanda sosyal destek açısından ailelere doğrudan yarar sağlıyor. Hazırlanan setlerin içerikleri, her kademenin eğitim gereksinimleri gözetilerek belirlendiği için okul ortamında kullanım açısından pratik ve amaca uygun materyallerden oluşuyor.

Kağıthane Belediyesi, bu tür eğitim desteklerini sürdürülecek hizmetler arasında gösteriyor ve önümüzdeki dönemde benzer çalışmaların devam edeceğini bildiriyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATLARINA DAHA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPABİLMELERİ AMACIYLA ÇANTA VE KIRTASİYE DESTEĞİNDE BULUNUYOR.