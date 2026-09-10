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Sakarya'nın yeşil mirası yazın 550 bin kişiyi ağırladı

İl Ormanı Tabiat Parkı 420 bin, Acarlar Longozu 130 bin ziyaretçiyle üç aylık yaz sezonunda toplam 550 bin kişiyi ağırladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Sakarya'nın yeşil mirası yazın 550 bin kişiyi ağırladı

Sakarya'nın yeşil alanları yaz boyunca yoğun ilgi gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yürütülen düzenleme ve bakım çalışmalarıyla öne çıkan doğa alanları, yaz sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihleri arasında yer aldı. Üç aylık dönemde iki ana nokta birlikte 550 bin ziyaretçi ağırladı.

il ormanı tabiat parkı'nda yoğun piknik ve yürüyüş talepleri:

İl Ormanı Tabiat Parkı sezon boyunca özellikle piknik ve dinlenme alanları, yürüyüş parkurları ile göl manzaralı bölgeleriyle ilgi gördü. Parkı bu dönemde ziyaret edenlerin sayısı 420 bin olarak kaydedildi; belediyenin bakım çalışmaları ve çevre düzenlemeleri mekanın erişilebilirliğini artırdı.

acarlar longozu'nun benzersiz doğal özellikleri:

Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı niteliğindeki Acarlar Longozu ise yaz döneminde 130 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bölgedeki nilüferler, zengin bitki örtüsü ve 1,5 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu doğaseverleri çekti ve longozun korunmasına yönelik ilginin sürmesine katkı sağladı.

Her iki alan da sezon boyunca yoğun ilgi gördü; rakamlar, düzenleme ve bakım çalışmalarının ziyaretçi deneyimini güçlendirdiğini gösteriyor.

SAKARYA&#039;DAKİ İL ORMANI TABİAT PARKI İLE ACARLAR LONGOZU, ÜÇ AYLIK YAZ SEZONUNDA TOPLAM 550 BİN...

SAKARYA'DAKİ İL ORMANI TABİAT PARKI İLE ACARLAR LONGOZU, ÜÇ AYLIK YAZ SEZONUNDA TOPLAM 550 BİN ZİYARETÇİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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